"Задача со звездочкой": украинцы не смогли отличить Шмыгаля от президента ЕС на совместном фото

Сильное сходство политиков нельзя не заметить.

Украинцы обсуждают в сети совместное фото премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента ЕС Шарля Мишеля. Их сходство очень бросается в глаза, и порой политиков действительно очень сложно отличить друг от друга.

Так, фото Дениса Шмыгаля и Шарля Мишеля с саммита "Крымской платформы" в своем Facebook опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Задача со звездочкой. Найдите на фото премьер-министра Украины и председателя Европейского совета. Матрица", — подписал снимок депутат.

Отметим, что не все украинцы смогли понять, где на фото находится Денис Шмыгаль. Кто-то из них решил, что справа на фото изображен Денис Шмыгаль, другие — что Шарль Мишель. На самом деле украинский премьер стоит по левую руку от президента Зеленского (на фото справа).

Интересно, что Денис Шмыгаль и Шарль Мишель родились в один год с разницей всего в два месяца. Украинский премьер 5 октября 1975 г., а президент ЕС 21 декабря 1975 г.

Как сообщал "Телеграф", в Украину с двухдневным визитом прибыл председатель Европейского совета Шарль Мишель. Политик, который внешне очень похож на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, будет представлять руководство Евросоюза на саммите Крымской платформы.