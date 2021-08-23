"Завдання із зірочкою": українці не змогли відрізнити Шмигаля від президента ЄС на спільному фото

Сильну схожість політиків не можна не помітити.

Українці обговорюють в мережі спільне фото прем’єр-міністра України Дениса Шмигаль і президента ЄС Шарля Мішеля. Їхня схожість дуже впадає в очі, і часом політиків дійсно дуже складно відрізнити один від одного.

Так, фото Дениса Шмигаль і Шарля Мішеля з саміту "Кримської платформи" в своєму Facebook опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

"Завдання із зірочкою. Знайдіть на фото прем’єр-міністра України і голову Європейської ради. Матриця", — підписав знімок депутат.

Відзначимо, що не всі українці змогли зрозуміти, де на фото знаходиться Денис Шмигаль. Хтось із них вирішив, що справа на фото зображений Денис Шмигаль, інші — що Шарль Мішель. Насправді український прем’єр стоїть по ліву руку від президента Зеленського (на фото праворуч).

Цікаво, що Денис Шмигаль і Шарль Мішель народилися в один рік з різницею всього у два місяці. Український премʼєр 5 жовтня 1975 року, а президент ЄС 21 грудня 1975 р.

Як повідомляв "Телеграф", в Україну з дводенним візитом прибув голова Європейської ради Шарль Мішель. Політик, який зовні надзвичайно схожий на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, представлятиме керівництво Євросоюзу на саміті Кримської платформи.