Укр

Шмыгаль повеселил украинцев фото со своим двойником из ЕС: "Главное, чтобы жены не перепутали"

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Шмыгаль повеселил украинцев фото со своим двойником из ЕС: "Главное, чтобы жены не перепутали" Новость обновлена 23 августа 2021, 22:43
Амели Дербаудренгьен, Шарль Мишель, Екатерина и Денис Шмыгаль

Отличить политиков можно только по женам, росту и значку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сходство которого с президентом ЕС Шарлем Мишелем наделало шуму в сети, повеселил украинцев, выложив еще одно фото со своим "двойником".

Снимок появился на его странице вечером 23 августа, сообщает "Телеграф".

На фото запечатлен Шмыгаль с женой Екатериной, а также Мишель с гражданской женой Амели Дербаудренгьен. При этом оба мужчины одеты в похожие черные костюмы поверх белых рубашек и галстуки-бабочки, только у Шарля на груди красуется значок.

"С Шарлем Мишелем одинаково сильно любим оперу", — подписал снимок украинский политик.

Стоит заметить, что в сети с юмором отреагировали на происходящее.

"Главное, чтобы Вас женщины не перепутали", "Я не могу понять, где вы?", "Двойняшки-близнецы", "Кто где на фото?", "Шарль, передавайте привет Шмыгалю!", "Братья!", "Произошел сбой в матрице", "По одному билету прошли?)", — пишут среди прочего в комментариях.

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Как сообщал "Телеграф", Шарль Мишель приехал в Украину на саммит "Крымской платформы", — мы показывали фото, как он прошел.

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