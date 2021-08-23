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Шмигаль повеселив українців фото зі своїм двійником з ЄС: "Головне, щоб дружини не переплутали"

Автор
В. Куценко
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Шмигаль повеселив українців фото зі своїм двійником з ЄС: "Головне, щоб дружини не переплутали" Новина оновлена 23 серпня 2021, 22:43
Амелі Дербаудренгьєн, Шарль Мішель, Катерина і Денис Шмигаль

Відрізнити політиків можна тільки по дружинам, зросту і значку

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, схожість якого з президентом ЄС Шарлем Мішелем наробила галасу в мережі, повеселив українців, виклавши ще одне фото зі своїм "двійником".

Знімок з’явився на його сторінці ввечері 23 серпня, повідомляє "Телеграф".

На фото Шмигаль з дружиною Катериною, а також Мішель з цивільною дружиною Амелі Дербаудренгьєн. При цьому обидва чоловіки одягнені в схожі чорні костюми поверх білих сорочок і краватки-метелики, тільки у Шарля на грудях красується значок.

"З Шарлем Мішелем однаково сильно любимо оперу", — підписав знімок український політик.

Варто зауважити, що в мережі з гумором відреагували на це.

"Головне, щоб Вас жінки не переплутали", "Я не можу збагнути, де ви?", "Двійнята-близнюки", "Хто де на фото?", "Шарль, передавайте привіт Шмигалю!", "Брати!", "Стався збій в матриці", "По одному квитку пройшли?)", — пишуть серед іншого в коментарях.

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Українці жартують над схожістю Шмигаля та Мішеля

Як повідомляв "Телеграф", Шарль Мішель приїхав в Україну на саміт "Кримської платформи", — ми показували фото, як він пройшов.

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