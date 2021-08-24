Укр

Какой праздник 24 августа: народные приметы и запреты

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
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Какой праздник 24 августа: народные приметы и запреты Новость обновлена 23 августа 2021, 14:17
"Родина-мать" в Киеве

24 августа Украина празднует 30-летие Независимости. В церкви чтят память мученика Евпла Катанского, а в народе - былинного богатыря Евпатия Коловрата.

Во вторник, 24 августа, православные верующие почитают память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катане (Сицилия) архидиаконом. Также в этот день украинцы отмечают День независимости страны.

Священномученик Евпл был архидиаконом в сицилийском городе Катане. Он всегда носил с собой Евангелие и проповедовал язычникам христианскую веру. Был схвачен и подвергнут пыткам. Несмотря на боль и муки, Евпл оставался верен Христу, а во время казни продолжал разъяснять собравшимся Евангелие.

Священномученик Евпл Катанский
Священномученик Евпл Катанский

На Руси почитали Евпатия Коловрата — прославленного воеводу и богатыря. День считался страшным. Говорили, что по кладбищу носится белый конь и роет могилы в поисках погибшего хозяина.

Евпатий Коловрат
Евпатий Коловрат

Народные приметы 24 августа:

  • Если на Евпатия новолуние и погожий день, значит осень будет теплой и солнечной.
  • Если звезды сильно мерцают на рассвете, то через пару дней будет дождливая погода.
  • Дождь во время восхода солнца предвещает ненастье в течении нескольких дней.
  • Утром туман стелется над поверхностью водоемов – примета того, что будет несколько погожих дней.

Что нельзя делать 24 августа:

  • Не стоит ходить в этот день на кладбище (все из-за белого коня).
  • Не подходит 24 августа и для налаживания отношений. В противном случае ссора сильнее разгорится.
  • Не желательно совершать дорогостоящие покупки, иначе финансовое состояние в ближайшее время ухудшится.
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