Яке свято 24 серпня: народні прикмети і заборони
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24 серпня Україна святкує 30-річчя Незалежності. В церкви вшановують пам’ять мученика Евпла Катанського, а в народі — билинного богатиря Євпатія Коловрата.
У вівторок, 24 серпня, православні віруючі вшановують пам’ять мученика Евпла, який жив в III-IV столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Також в цей день українці відзначають День незалежності країни.
Священномученик Євпл був архідияконом в сицилійському місті Катані. Він завжди носив з собою Євангеліє і проповідував язичникам християнську віру. Був схоплений і підданий тортурам. Незважаючи на біль і муки, Євпл залишався вірним Христу, а під час страти продовжував роз’яснювати присутнім Євангеліє.
На Русі шанували Євпатія Коловрата — прославленого воєводу і богатиря. День вважався страшним. Говорили, що по кладовищу носиться білий кінь і риє могили в пошуках загиблого господаря.
Народні прикмети 24 серпня:
- Якщо на Євпатія молодик і погожий день, значить осінь буде теплою і сонячною.
- Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, то через пару днів буде дощова погода.
- Дощ під час сходу сонця передвіщає негоду протягом декількох днів.
- Вранці туман стелиться над поверхнею водойм — прикмета того, що буде кілька погожих днів.
Що не можна робити 24 серпня:
- Не варто ходити в цей день на цвинтар (все через білого коня).
- Не підходить 24 серпня і для налагодження відносин. В іншому випадку сварка сильніше розгориться.
- Не бажано здійснювати дорогі покупки, інакше фінансовий стан найближчим часом погіршиться.
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