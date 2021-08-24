Яке свято 24 серпня: народні прикмети і заборони

24 серпня Україна святкує 30-річчя Незалежності. В церкви вшановують пам’ять мученика Евпла Катанського, а в народі — билинного богатиря Євпатія Коловрата.

У вівторок, 24 серпня, православні віруючі вшановують пам’ять мученика Евпла, який жив в III-IV столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Також в цей день українці відзначають День незалежності країни.

Священномученик Євпл був архідияконом в сицилійському місті Катані. Він завжди носив з собою Євангеліє і проповідував язичникам християнську віру. Був схоплений і підданий тортурам. Незважаючи на біль і муки, Євпл залишався вірним Христу, а під час страти продовжував роз’яснювати присутнім Євангеліє.

Священномученик Євпл Катанский

На Русі шанували Євпатія Коловрата — прославленого воєводу і богатиря. День вважався страшним. Говорили, що по кладовищу носиться білий кінь і риє могили в пошуках загиблого господаря.

Євпатій Коловрат

Народні прикмети 24 серпня:

Якщо на Євпатія молодик і погожий день, значить осінь буде теплою і сонячною.

Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, то через пару днів буде дощова погода.

Дощ під час сходу сонця передвіщає негоду протягом декількох днів.

Вранці туман стелиться над поверхнею водойм — прикмета того, що буде кілька погожих днів.

Що не можна робити 24 серпня:

Не варто ходити в цей день на цвинтар (все через білого коня).

Не підходить 24 серпня і для налагодження відносин. В іншому випадку сварка сильніше розгориться.

Не бажано здійснювати дорогі покупки, інакше фінансовий стан найближчим часом погіршиться.