Укр

Жена Андрея Шевченко оконфузилась с поздравлением ко Дню независимости Украины (фото)

Автор
О. Броскова
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Автор
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Жена Андрея Шевченко оконфузилась с поздравлением ко Дню независимости Украины (фото) Новость обновлена 24 августа 2021, 10:23
Андрей Шевченко и Кристен Пазик

Позднее женщина исправила свою оплошность.

Жена бывшего тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Кристен Пазик оконфузилась, поздравляя Украину с Днем независимости. Супруга футболиста перепутала даты праздника и поздравила украинцев на день раньше.

Соответствующую "историю" женщина опубликовала у себя в Instagram.

При этом на самой поздравительной открытке была указана верная дата — 24 августа, но, судя по всему, американка этого не заметила.

Позднее женщина исправила свою оплошность. "Вероятно, я поздравила раньше, чем надо. С днем флага Украины", – написала она в следующей истории.

Также Кристен опубликовала фотографию одного из сыновей в сине-желтой форме сборной Украины. Парень также повязал на себя флаг Украины.

Кристен Пазик — американская и британская модель. Девушка вышла замуж за украинского футболиста Андрея Шевченко в июле 2004 года. Супруги воспитывают четверо сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера.

День независимости Украины

День независимости Украины отмечается 24 августа. Традиционно в День независимости Украины в Киеве пройдет военный парад и праздничный концерт. А лучшие поздравительные открытки ко Дню независимости Украины вы найдете в нашем материале.

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