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День независимости Украины: красивые картинки и поздравления с праздником

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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День независимости Украины: красивые картинки и поздравления с праздником Новость обновлена 22 августа 2021, 17:44
День независимости Украины

"Телеграф" собрал открытки, картинки и поздравления с Днем независимости Украины.

Во вторник, 24 августа, Украина отмечает один из самых важных государственных праздников — День независимости.

В 2021 году исполняется 30 лет со дня провозглашения Украины свободным и независимым государством. Именно 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР утвердил Акт провозглашения независимости.

Отметим, что в честь 30-летия независимости Украины в течение трех дней будет проходить множество различных праздничных мероприятий. Также, традиционно в столице пройдет военный парад, репетицию которого провели 18 августа.

"Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок, чтобы Вы могли поздравить своих родных и близких с этим великим праздником.

Ранее, "Телеграф" писал, что из-за проведения репетиции парада в Киеве перекроют часть улиц — полный список.

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