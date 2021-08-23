День независимости Украины: красивые картинки и поздравления с праздником
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"Телеграф" собрал открытки, картинки и поздравления с Днем независимости Украины.
Во вторник, 24 августа, Украина отмечает один из самых важных государственных праздников — День независимости.
В 2021 году исполняется 30 лет со дня провозглашения Украины свободным и независимым государством. Именно 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР утвердил Акт провозглашения независимости.
Отметим, что в честь 30-летия независимости Украины в течение трех дней будет проходить множество различных праздничных мероприятий. Также, традиционно в столице пройдет военный парад, репетицию которого провели 18 августа.
"Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок, чтобы Вы могли поздравить своих родных и близких с этим великим праздником.
Ранее, "Телеграф" писал, что из-за проведения репетиции парада в Киеве перекроют часть улиц — полный список.
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