Дружина Андрія Шевченка осоромилася з привітанням до Дня незалежності України (фото)

Пізніше жінка виправила свою помилку.

Дружина колишнього тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка Крістен Пазік осоромилася, вітаючи Україну з Днем незалежності. Дружина футболіста переплутала дати свята і привітала українців на день раніше.

Відповідну "історію" жінка опублікувала у себе в Instagram.

При цьому на самій вітальній листівці була вказана правильна дата — 24 серпня, але, судячи з усього, американка цього не помітила.

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Пізніше жінка виправила свою помилку. "Ймовірно, я привітала раніше, ніж треба. З днем прапора України", — написала вона в наступній історії.

Також Крістен опублікувала фотографію одного з синів у синьо-жовтій формі збірної України. Хлопець також пов’язав на себе прапор України.

Крістен Пазік — американська і британська модель. Дівчина вийшла заміж за українського футболіста Андрія Шевченка в липні 2004 року. Подружжя виховує четверо синів: Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера.

День Незалежності України

День незалежності України відзначається 24 серпня. Традиційно в День незалежності України в Києві пройде військовий парад та святковий концерт. А кращі вітальні листівки до Дня незалежності України ви знайдете в нашому матеріалі.