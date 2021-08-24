Дружина Андрія Шевченка осоромилася з привітанням до Дня незалежності України (фото)
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Пізніше жінка виправила свою помилку.
Дружина колишнього тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка Крістен Пазік осоромилася, вітаючи Україну з Днем незалежності. Дружина футболіста переплутала дати свята і привітала українців на день раніше.
Відповідну "історію" жінка опублікувала у себе в Instagram.
При цьому на самій вітальній листівці була вказана правильна дата — 24 серпня, але, судячи з усього, американка цього не помітила.
Пізніше жінка виправила свою помилку. "Ймовірно, я привітала раніше, ніж треба. З днем прапора України", — написала вона в наступній історії.
Також Крістен опублікувала фотографію одного з синів у синьо-жовтій формі збірної України. Хлопець також пов’язав на себе прапор України.
Крістен Пазік — американська і британська модель. Дівчина вийшла заміж за українського футболіста Андрія Шевченка в липні 2004 року. Подружжя виховує четверо синів: Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера.
День Незалежності України
День незалежності України відзначається 24 серпня. Традиційно в День незалежності України в Києві пройде військовий парад та святковий концерт. А кращі вітальні листівки до Дня незалежності України ви знайдете в нашому матеріалі.
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