Рус

Дружина Андрія Шевченка осоромилася з привітанням до Дня незалежності України (фото)

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читати російською
Автор
90
Дружина Андрія Шевченка осоромилася з привітанням до Дня незалежності України (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 10:23
Андрій Шевченко та Крістен Пазік

Пізніше жінка виправила свою помилку.

Дружина колишнього тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка Крістен Пазік осоромилася, вітаючи Україну з Днем незалежності. Дружина футболіста переплутала дати свята і привітала українців на день раніше.

Відповідну "історію" жінка опублікувала у себе в Instagram.

При цьому на самій вітальній листівці була вказана правильна дата — 24 серпня, але, судячи з усього, американка цього не помітила.

Пізніше жінка виправила свою помилку. "Ймовірно, я привітала раніше, ніж треба. З днем прапора України", — написала вона в наступній історії.

Також Крістен опублікувала фотографію одного з синів у синьо-жовтій формі збірної України. Хлопець також пов’язав на себе прапор України.

Крістен Пазік — американська і британська модель. Дівчина вийшла заміж за українського футболіста Андрія Шевченка в липні 2004 року. Подружжя виховує четверо синів: Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера.

День Незалежності України

День незалежності України відзначається 24 серпня. Традиційно в День незалежності України в Києві пройде військовий парад та святковий концерт. А кращі вітальні листівки до Дня незалежності України ви знайдете в нашому матеріалі.

Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Україна
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Дата публікації
Категорія
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Дата публікації
Категорія
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
Дата публікації
Категорія
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Дата публікації
Категорія
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер