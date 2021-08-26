Укр

Зеленского позвали на телешоу необычным образом: кто ждет президента в эфире

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Зеленского позвали на телешоу необычным образом: кто ждет президента в эфире Новость обновлена 26 августа 2021, 15:56
Если президент придет, то сможет ответить на вопросы известных украинцев

Президента Украины ждут сегодня на 1+1, но придет ли он, пока неизвестно

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на сегодняшний эфир программы "Право на власть", который состоится 26 августа в 20:45 на канале "1+1". 

Приглашение прийти гаранту поступило не лично, а на Facebook-странице телепрограммы "Право на власть".

Если Зеленский его примет, то будет отвечать в прямом эфире на вопросы влиятельных и успешных украинцев, среди которых — соучредитель monobank Олег Гороховский, военный капеллан УГКЦ, соучредитель Украинской академии лидерства отец Андрей Зелинский, предприниматель Андрей Федоров, чемпион Олимпийских игр Жан Беленюк. Также в числе приглашенных — основатель компании Fast Федор Сердюк, журналист издания Lb.ua, переселенец из Макеевки Донецкой области Андрей Оленин, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий. Кроме того, свои вопросы президенту хотят задать доктор наук по славистике Мария Молодик, руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичкивский и основатель образовательной платформы EdEra Илья Филиппов.

На данный момент неизвестно, примет ли это приглашение Владимир Зеленский и найдется ли у президента время пообщаться и ответить на вопросы, но дискуссия обещает быть живой и интересной.

Напомним, ранее Зеленский объявил о новом государственном празднике в Украине — дата совпала с другим событием.

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