Зеленського покликали на телешоу незвичайним чином: хто чекає на президента в ефірі

Президента України чекають сьогодні на 1+1, але чи прийде він, поки невідомо

Президента України Володимира Зеленського запросили на сьогоднішній ефір програми "Право на владу", який відбудеться 26 серпня о 20:45 на каналі "1+1".

Запрошення прийти гаранту надійшло не особисто, а на Facebook-сторінці телепрограми "Право на владу".

Якщо Зеленський його прийме, то буде відповідати в прямому ефірі на запитання впливових і успішних українців, серед яких — співзасновник monobank Олег Горохівський, військовий капелан УГКЦ, співзасновник Української академії лідерства отець Андрій Зелінський, підприємець Андрій Федоров, чемпіон Олімпійських ігор Жан Беленюк. Також в числі запрошених — засновник компанії Fast Федір Сердюк, журналіст видання Lb.ua, переселенець з Макіївки Донецької області Андрій Оленин, засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький. Крім того, свої питання президенту хочуть поставити доктор наук зі славістики Марія Молодик, керівник Української академії лідерства Роман Тічківскій і засновник освітньої платформи EdEra Ілля Філіппов.

На даний момент невідомо, чи прийме це запрошення Володимир Зеленський і чи знайдеться у президента час поспілкуватися і відповісти на питання, але дискусія обіцяє бути живою і цікавою.

Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив про нове державне свято в Україні — дата збіглася з іншою подією.