Укр

Олег Царев впервые рассказал подробности смерти своей дочери

Автор
М. Иванов
Дата публикации
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Олег Царев впервые рассказал подробности смерти своей дочери Новость обновлена 26 августа 2021, 21:31
Екатерина Царева

Причиной смерти Екатерины могла стать врачебная ошибка

Дочь бывшего народного депутата Украины Олега Царева Екатерина могла умереть из-за врачебной ошибки. Об этом сам Царев, находящийся в розыске по подозрению в пособничестве боевикам ОРДЛО, написал в своем Telegram.

По его словам, Екатерина в течение нескольких недель жаловалась на боли в голове и в итоге отправилась на обследование в частную клинику.

"Специалисты клиники провели все анализы и исследования (анализы крови, спинномозговой жидкости, МРТ), но не поставили правильный диагноз. Если бы они не ошиблись, то Катю можно было спасти — откачать гематому. Болезнь определили только после вскрытия", — написал Царев.

По его словам, на сегодняшний день дело находится на этапе судебно-медицинской экспертизы и на контроле в Следственном Комитете РФ.

"Если обнаружится халатность докторов, то будет возбуждено уголовное дело", — написал Олег Царев.

Как ранее писал "Телеграф", Екатерина Царева родилась 11 октября 2003 года, а умерла 15 июля 2021 года. После начала войны в Украине, она вместе с отцом сбежала в оккупированный Крым, где, предположительно, проживала Ялте.

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