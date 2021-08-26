Рус

Олег Царьов вперше розповів подробиці смерті своєї дочки

Автор
М. Іванов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
384
Олег Царьов вперше розповів подробиці смерті своєї дочки Новина оновлена 26 серпня 2021, 21:32
Катерина Царьова

Причиною смерті Катерини могла стати лікарська помилка

Дочка колишнього народного депутата України Олега Царьова Катерина могла померти через лікарську помилку. Про це сам Царьов, що знаходиться в розшуку за підозрою в пособництві бойовикам ОРДЛО, написав у своєму Telegram.

За його словами, Катерина протягом декількох тижнів скаржилася на болі в голові та в підсумку відправилася на обстеження в приватну клініку.

"Фахівці клініки провели всі аналізи й дослідження (аналізи крові, спинномозковій рідині, МРТ), але не поставили правильний діагноз. Якби вони не помилилися, то Катю можна було врятувати — відкачати гематому. Хворобу визначили тільки після розтину", — написав Царьов.

За його словами, на сьогодні справа знаходиться на етапі судово-медичної експертизи й на контролі у Слідчому Комітеті РФ.

"Якщо виявиться недбалість лікарів, то буде порушено кримінальну справу", — написав Олег Царьов.

Як раніше писав "Телеграф", Катерина Царьова народилася 11 жовтня 2003 року, а померла 15 липня 2021 року. Після початку війни в Україні, вона разом з батьком втекла в окупований Крим, де, імовірно, проживала Ялті.

Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Політика
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Дата публікації
Категорія
Підсумки дня 26 серпня: підпал офісу омбудсмена у Києві, серія терактів у Кабулі, Паралімпіада в Токіо
Підсумки дня 26 серпня: підпал офісу омбудсмена у Києві, серія терактів у Кабулі, Паралімпіада в Токіо
Дата публікації
Категорія
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"
Дата публікації
Категорія
В аеропорту Кабула прогримів другий вибух біля готелю з американцями: інформацію підтвердив Пентагон
В аеропорту Кабула прогримів другий вибух біля готелю з американцями: інформацію підтвердив Пентагон
Дата публікації
Категорія
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону