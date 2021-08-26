Причиною смерті Катерини могла стати лікарська помилка

Дочка колишнього народного депутата України Олега Царьова Катерина могла померти через лікарську помилку. Про це сам Царьов, що знаходиться в розшуку за підозрою в пособництві бойовикам ОРДЛО, написав у своєму Telegram.

За його словами, Катерина протягом декількох тижнів скаржилася на болі в голові та в підсумку відправилася на обстеження в приватну клініку.

"Фахівці клініки провели всі аналізи й дослідження (аналізи крові, спинномозковій рідині, МРТ), але не поставили правильний діагноз. Якби вони не помилилися, то Катю можна було врятувати — відкачати гематому. Хворобу визначили тільки після розтину", — написав Царьов.

За його словами, на сьогодні справа знаходиться на етапі судово-медичної експертизи й на контролі у Слідчому Комітеті РФ.

"Якщо виявиться недбалість лікарів, то буде порушено кримінальну справу", — написав Олег Царьов.

Як раніше писав "Телеграф", Катерина Царьова народилася 11 жовтня 2003 року, а померла 15 липня 2021 року. Після початку війни в Україні, вона разом з батьком втекла в окупований Крим, де, імовірно, проживала Ялті.