Укр

Не так и много: "Телеграф" подсчитал сколько дней осталось до лета

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Сколько дней осталось до лета Новость обновлена 02 сентября 2021, 10:35
Сколько дней осталось до лета

Нужно подождать почти 9 месяцев.

Лето — любимая пора года для большинства жителей планеты. Это период отпусков, каникул, отдыха и беззаботности.

А еще эта пора радует теплом, солнцем, обилием фруктов и овощей.

С приходом осени многие начинают грустить и впадают в депрессию.

Хотя, если разобраться, то осень прекрасная пора, чтобы наслаждаться яркими красками. Самое время для того, чтобы делать красочные снимки на природе и в городах. А кто не успел отдохнуть — это отличное время, чтобы отправится в отпуск. В первую очередь это связано с более комфортной температурой воздуха. В жарких странах днем становится легче дышать, а на курортах вода в море всё еще остается теплой. 

Кроме того, осенью традиционно проходит множество интересных фестивалей и культурных событий. 

Ну, а кто бесповоротно грустит за жаркой порой, "Телеграф" подсчитал количество дней до начала календарного лета.

До 1 июня остался всего-навсего 271 день.

А пока предлагаем узнать, какие изменения ожидают украинцев в сентября. И сколько дней мы будем отдыхать в перовом месяце осени.

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