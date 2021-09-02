Не так и много: "Телеграф" подсчитал сколько дней осталось до лета
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Нужно подождать почти 9 месяцев.
Лето — любимая пора года для большинства жителей планеты. Это период отпусков, каникул, отдыха и беззаботности.
А еще эта пора радует теплом, солнцем, обилием фруктов и овощей.
С приходом осени многие начинают грустить и впадают в депрессию.
Хотя, если разобраться, то осень прекрасная пора, чтобы наслаждаться яркими красками. Самое время для того, чтобы делать красочные снимки на природе и в городах. А кто не успел отдохнуть — это отличное время, чтобы отправится в отпуск. В первую очередь это связано с более комфортной температурой воздуха. В жарких странах днем становится легче дышать, а на курортах вода в море всё еще остается теплой.
Кроме того, осенью традиционно проходит множество интересных фестивалей и культурных событий.
Ну, а кто бесповоротно грустит за жаркой порой, "Телеграф" подсчитал количество дней до начала календарного лета.
До 1 июня остался всего-навсего 271 день.
А пока предлагаем узнать, какие изменения ожидают украинцев в сентября. И сколько дней мы будем отдыхать в перовом месяце осени.
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