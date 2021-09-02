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Не так і багато: "Телеграф" підрахував скільки днів залишилося до літа

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Скільки днів залишилося до літа Новина оновлена 02 вересня 2021, 10:35
Скільки днів залишилося до літа

Потрібно почекати майже 9 місяців.

Літо — улюблена пора року для більшості жителів планети. Це період відпусток, канікул, відпочинку та безтурботності.

А ще ця пора радує теплом, сонцем, великою кількістю фруктів та овочів.

З приходом осені багато хто починає сумувати і впадають в депресію.

Хоча, якщо розібратися, то осінь прекрасна пора, щоб насолоджуватися яскравими фарбами. Саме час для того, щоб робити яскраві знімки на природі і в містах. А хто не встиг відпочити — це чудовий час, щоб піти у відпустку. В першу чергу це пов’язано з більш комфортною температурою повітря. У жарких країнах днем стає легше дихати, а на курортах вода в морі все ще залишається теплою.

Крім того, восени традиційно проходить безліч цікавих фестивалів та культурних подій.

Ну, а хто безповоротно сумує за спекотним сезоном, "Телеграф" підрахував кількість днів до початку календарного літа.

До 1 червня залишився всього-на-всього 271 день.

А поки пропонуємо дізнатися, які зміни чекають українців у вересні. І скільки днів ми будемо відпочивати у першому місяці осені.

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