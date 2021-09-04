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Какой праздник 4 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Что отмечают 4 сентября Новость обновлена 04 сентября 2021, 07:18
Что отмечают 4 сентября

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 сентября.

В этот день православные вспоминают мученика Агафоника Никодимийского, пострадавшего за веру в IV веке. Церковь проводит празднование Грузинской иконы Божией Матери.

Ранее, в язычестве, считалось, что в этот день преобладает плохая энергетика. Существовало множество поверий, якобы нечистая сила приходила на луга крестьян, чтобы повеселиться и разбросать сено.

Чтобы уберечь свое добро, люди устраивали дозоры и караулили лешего. А вот в лес ходить было нежелательно.

Приметы на 4 сентября:

  • если на Агафона солнечно, то хорошая погода продержится еще месяц;
  • если паутина липнет к растениям, день будет теплым;
  • много орехов – к снежной зиме.

Именины в этот день празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Федор.

Напомним, в сентябре украинцы будут отдыхать 8 дней, более детальный календарь праздников на первый месяц осени вы можете посмотреть в материале "Телеграфа".

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