Яке свято 4 вересня: народні прикмети та заборони
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Дізнайтеся про найважливіші свята і події 4 вересня.
У цей день православні згадують мученика Агафонія Нікодімійского, постраждалого за віру в IV столітті. Церква проводить святкування Грузинської ікони Божої Матері.
Раніше, в язичництві, вважалося, що в цей день переважає погана енергетика. Існувало безліч повір’їв, нібито нечиста сила приходила на луки селян, щоб повеселитися і розкидати сіно.
Щоб уберегти своє добро, люди влаштовували засідки і чатували лісовика. А ось в ліс ходити було небажано.
Прикмети на 4 вересня:
- якщо на Агафона сонячно, то хороша погода протримається ще місяць;
- якщо павутина липне до рослин, день буде теплим;
- багато горіхів — до сніжної зими.
Іменини в цей день святкують: Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Федір.
Нагадаємо, у вересні українці будуть відпочивати 8 днів, більш детальний календар свят на перший місяць осені ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа".
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