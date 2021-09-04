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Яке свято 4 вересня: народні прикмети та заборони

Автор
Т. Гулеватая
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Що відзначають 4 вересня Новина оновлена 04 вересня 2021, 07:18
Що відзначають 4 вересня

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 4 вересня.

У цей день православні згадують мученика Агафонія Нікодімійского, постраждалого за віру в IV столітті. Церква проводить святкування Грузинської ікони Божої Матері.

Раніше, в язичництві, вважалося, що в цей день переважає погана енергетика. Існувало безліч повір’їв, нібито нечиста сила приходила на луки селян, щоб повеселитися і розкидати сіно.

Щоб уберегти своє добро, люди влаштовували засідки і чатували лісовика. А ось в ліс ходити було небажано.

Прикмети на 4 вересня:

  • якщо на Агафона сонячно, то хороша погода протримається ще місяць;
  • якщо павутина липне до рослин, день буде теплим;
  • багато горіхів — до сніжної зими.

Іменини в цей день святкують: Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Федір.

Нагадаємо, у вересні українці будуть відпочивати 8 днів, більш детальний календар свят на перший місяць осені ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа".

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