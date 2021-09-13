Не коронавирусом единым: в Минздраве рассказали, какие сюрпризы украинцам готовит сезон гриппа

В Минздраве говорят, что аптеки получат около миллиона доз вакцин против гриппа

Помимо коронавируса, который начал распространяться в Украине с новой силой, в нашей стране также ожидается циркуляция штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2.

Об этом со ссылкой на главного государственного санитарного врача Игоря Кузина сообщили в Минздраве.

Там прогнозируют, что осенью-зимой 2021-2022 года не будут появляться новые штаммы гриппа, а уже существующие не станут проявляться более сложными течениями болезни. Самыми активными мутациями гриппа станут B/Washington, H1N1 и H3N2, от которых существуют прививки.

Отметим, что от гриппа Украина надеется получить около 30 000 вакцин гуманитарной помощи, которая предусмотрена, в первую очередь, для медиков. Остальные украинцы смогут закупить прививки за свой счет: в Минздраве говорят, что в местные аптеки поступит около миллиона доз вакцин. А дальнейшие поставки уже зависят от спроса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут ввести "желтую" зону карантина. В Кабмине говорят, что от полного локдауна нашу страну спасет только массовая вакцинация.