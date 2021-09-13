Не коронавірусом єдиним: в МОЗ розповіли, які сюрпризи українцям готує сезон грипу

У МОЗ кажуть, що аптеки отримають близько мільйона доз вакцин проти грипу

Крім коронавірусу, який почав поширюватися в Україні з новою силою, в нашій країні також очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 і H3N2.

Про це з посиланням на головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна повідомили в МОЗ.

Там прогнозують, що восени-взимку 2021-2022 року не будуть з’являтися нові штами грипу, а вже існуючі не стануть виявлятися більш складними течіями хвороби. Найактивнішими мутаціями грипу стануть B/Washington, H1N1 і H3N2, від яких існують щеплення.

Відзначимо, що від грипу Україна сподівається отримати близько 30 000 вакцин гуманітарної допомоги, яка передбачена, в першу чергу, для медиків. Решта українців зможуть закупити щеплення за свій рахунок: в МОЗ кажуть, що до місцевих аптек надійде близько мільйона доз вакцин. А подальші поставки вже залежать від попиту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть ввести "жовту" зону карантину. У Кабміні кажуть, що від повного локдауна нашу країну врятує тільки масова вакцинація.