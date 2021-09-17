Укр

Уже с понедельника могут закрыть большинство школ на Киевщине из-за коронавируса

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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20 сентября некоторым школьникам придется учиться удаленно Новость обновлена 17 сентября 2021, 16:53
20 сентября некоторым школьникам придется учиться удаленно

720 школ Киевщины нарушили требования по вакцинации, поэтому могут перейти на онлайн-режим

В понедельник, 20 сентября, Украина войдет в "желтую" зону карантина, и только в Киевской области работа сотен школ окажется под вопросом, не говоря уже о всей стране.

По словам главы Киевской облгосадминистрации Василия Володина, не уйдут на карантин 535 школ, в которых привиты от коронавируса более 80% сотрудников. Однако что будет со 720 учреждениями, где не выполнили требования по вакцинации, пока неизвестно.

"Подчеркну, что вопрос стоит ребром: они либо проводят полноценное обучение оффлайн, или закрываются вообще", — заявил о единственном условии Володин. 

К слову, есть на Киевщине и школы-отличники: в 41 учебном заведении вакцинировались абсолютно все сотрудники.

Напомним, 13 сентября утвердили новые правила карантина в Украине, через неделю после чего они вступят в силу и области начнут делить на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны. Пока ряд областей находится на пороге именно "желтой" зоны карантина, которая подразумевает переход учебных заведений на дистанционную форму. Но это необходимо, только если менее 80% сотрудников школы будут иметь новые "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты, иначе заведения могут работать в обычном режиме. Вакцинация детей при этом значения не имеет.

Теги:
#Киев #Карантин #Вакцинация #Школи
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