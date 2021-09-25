Вторая страна Евросоюза вернулась к доковидной жизни: что мешает Украине

В Норвегии фиксируют всего 700-800 случаев ковида в сутки, в то время как в Украине ситуация в 10 раз хуже

Вслед за Данией, где недавно отменили ношение масок и прочие карантинные ограничения, к доковидной жизни вернулась Норвегия.

По информации Reuters, правительство этой страны объявило о том, что прошел уже 561 день с тех пор, как их страна в мирное время ввела столь жесткие ограничения для людей. И якобы настало время вернуться к привычной жизни.

С субботы, 25 сентября, в Норвегии больше не нужно носить маски, соблюдать дистанцию, а рестораны, клубы, торговые центры и прочие массовые места будут работать, как в доковидные времена.

В правительстве говорят, что этот шаг является последним в четырехэтапном плане по снятию ограничений. Но его долгое время откладывали из-за всплесков заболеваемости.

Отметим, что в Норвегии с населением в 5,328 млн человек с момента начала пандемии переболело более 185 000, и сейчас в стране диагностируют по 700-800 случаев в сутки. Кроме того, 76% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, из них 67% иммунизированы полностью.

Тем временем в Украине (44,39 млн населения) уже зафиксировали 2,48 млн случаев коронавируса, а суточный прирост инфицированных составляет уже более 9 000 человек. Отметим, что одной вакциной в нашем государстве привилось всего 16%, из них 13% людей полностью завершили курс иммунизации.

Напомним, в нашей стране 23 сентября объявили о 9 058 новых случаях COVID-19 за сутки.