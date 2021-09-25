Друга країна Євросоюзу повернулася до доковідного життя: що заважає Україні

У Норвегії фіксують всього 700-800 випадків ковіду на добу, в той час як в Україні ситуація в 10 разів гірша

Слідом за Данією, де нещодавно скасували носіння масок і інші карантинні обмеження, до доковідного життя повернулася Норвегія.

За інформацією Reuters, уряд цієї країни оголосив про те, що пройшов вже 561 день з тих пір, як їх країна в мирний час ввела такі жорсткі обмеження для людей. І нібито настав час повернутися до звичного життя.

З суботи, 25 вересня, в Норвегії більше не потрібно носити маски, дотримуватися дистанції, а ресторани, клуби, торгові центри та інші масові місця працюватимуть, як у доковідні часи.

В уряді кажуть, що цей крок є останнім в чотирьохетапному плані по зняттю обмежень. Але його довгий час відкладали через сплески захворюваності.

Відзначимо, що в Норвегії з населенням в 5,328 млн осіб з моменту початку пандемії перехворіло понад 185 000, і зараз в країні діагностують по 700-800 випадків на добу. Крім того, 76% населення отримали хоча б одну дозу вакцини, з них 67% імунізовані повністю.

Тим часом в Україні (44,39 млн населення) вже зафіксували 2,48 млн випадків коронавірусу, а добовий приріст інфікованих становить вже понад 9 000 осіб. Відзначимо, що однією вакциною в нашій державі прищепилося всього 16%, з них 13% людей повністю завершили курс імунізації.

Нагадаємо, в нашій країні 23 вересня оголосили про 9058 нових випадків COVID-19 за добу.