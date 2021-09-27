"Рано или поздно все узнаем": в Минздраве объяснили, что грозит за липовые ковид-сертификаты

Полицейские отслеживают внесение информации в электронную систему здравоохранения и видят, какой врач сделал ту или иную запись

В Украине участились случаи выдачи липовых ковидных сертификатов, которые выдают не вакцинированным людям за 2500-3000 гривен. Однако врачей, которые торгуют такими фейками, разоблачают как коллеги, так и органы МВД, заинтересовавшиеся схемой.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет "РБК-Украина".

Чиновник говорит, что они отслеживают внесение информации в электронную систему здравоохранения и видят, кто и когда сделал запись.

"И поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинирован он или у него куплен сертификат и кто ему это сделал. Поэтому такая информация рано или поздно станет известной по крайней мере медицинским работникам, правоохранительным органам и так далее", — говорит Игорь Кузин.

По его словам, у них уже есть список потенциальных ресурсов, где торгуют ковидными документами, и вместе с МВД, с отделом кибербезопасности, со Службой безопасности Украины и Минцифрой они прорабатывают сайты и различные паблики.

На момент выхода новости в полиции открыли более 300 уголовных производств по аналогичным преступлениям, и не исключено, что наказание за подобные махинации вскоре ужесточат.

Напомним, в Черновицкой области 56-летний житель Буковины самостоятельно изготовил международный сертификат о вакцинации от Covid-19 без прохождения такой процедуры.