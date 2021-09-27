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"Рано чи пізно все дізнаємося": в МОЗ пояснили, що загрожує за липові ковід-сертифікати

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Не вакцинованих володарів ковідних документів видасть лікарня, вважає головний санітарний лікар України Новина оновлена 27 вересня 2021, 10:06
Не вакцинованих володарів ковідних документів видасть лікарня, вважає головний санітарний лікар України

Поліцейські відстежують внесення інформації в електронну систему охорони здоров’я і бачать, який лікар зробив той чи інший запис

В Україні почастішали випадки видачі липових ковідних сертифікатів, які видають не вакцинованим людям за 2500-3000 гривень. Однак лікарів, які торгують такими фейками, викривають як колеги, так і органи МВС, які зацікавилися схемою.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузин, пише "РБК-Україна".

Чиновник каже, що вони відстежують внесення інформації в електронну систему охорони здоров’я і бачать, хто і коли зробив запис.

"І повірте, коли пацієнт знаходиться на ліжку палати інтенсивної терапії або в реанімації, він розповість, чи вакцинований він або у нього куплений сертифікат і хто йому це зробив. Тому така інформація рано чи пізно стане відомою принаймні медичним працівникам, правоохоронним органам і так далі", — говорить Ігор Кузин.

За його словами, у них вже є список потенційних ресурсів, де торгують ковіднимі документами, і разом з Міністерством внутрішніх справ, з відділом кібербезпеки, зі Службою безпеки України та Мінцифрою вони опрацьовують сайти і різні пабліки.

На момент виходу новини в поліції відкрили більше 300 кримінальних проваджень по аналогічним злочинам, і не виключено, що покарання за подібні махінації незабаром посилять.

Нагадаємо, в Чернівецькій області 56-річний житель Буковини самостійно виготовив міжнародний сертифікат про вакцинацію від Covid-19 без проходження такої процедури.

Теги:
#Сертифікат #Фальшиві сертифікати #Фейки #Ігор Кузин
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