Лунный календарь на октябрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни
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Лунный календарь на второй месяц осени поможет в планировании важных дел
Способность правильно ориентироваться в фазах луны поможет вам воплотить в жизнь все задуманное, снизив количество допущенных ошибок. Их, к слову, и так окажется крайне мало в середине сезона. А вот людей каких знаков Зодиака ожидают неприятности в октябре — узнайте здесь.
В октябре Луна будет циклично менять свое положение на небе. Таким образом, мы получаем следующий график лунных фаз:
Новолуние - 6 октября в 14 часов 06 минут. Время, когда настрою способствует покой, размеренность и гармония.
Полнолуние - 20 октября в 17 часов 57 минут. Время, когда больше всего возникает конфликтов, выясняются отношения.
Растущая Луна с 7 по 19 октября 2021.
Убывающая Луна с 1 по 5 и с 21 по 31 октября.
Лунных и солнечных затмений нет.
Октябрь будет не очень богат на удачные и неудачные даты. Энергетически нейтральных — большинство:
Благоприятные дни: 4, 8, 11, 12, 17, 21, 29.
Нейтральные дни: 1, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24-27, 30-31.
Неблагоприятные дни: 2, 5, 9, 14, 20, 23, 28.
Ранее астрологи рассказали, что сулит октябрь всем знакам Зодиака.
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