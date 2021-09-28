Місячний календар на жовтень 2021: сприятливі і несприятливі дні
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Місячний календар на другий місяць осені допоможе в плануванні важливих справ
Здатність правильно орієнтуватися в фазах місяця допоможе вам втілити в життя все задумане, знизивши кількість допущених помилок. Їх, до речі, і так виявиться вкрай мало в середині сезону. А ось людей яких знаків Зодіаку очікують неприємності в жовтні — дізнайтеся тут.
У жовтні Місяць буде циклічно змінювати своє положення на небі. Таким чином, ми отримуємо наступний графік місячних фаз:
Молодик — 6 жовтня о 14 годині 06 хвилин. Час, коли настрою сприяє спокій, розміреність і гармонія.
Повний місяць — 20 жовтня в 17 годин 57 хвилин. Час, коли найбільше виникає конфліктів, з’ясовуються відносини.
Зростаюча Місяць з 7 по 19 жовтня 2021.
Спадний місяць з 1 по 5 і з 21 по 31 жовтня.
Місячних і сонячних затемнень немає.
Жовтень буде не надто багатий на вдалі і невдалі дати. Енергетично нейтральних — більшість:
Сприятливі дні: 4, 8, 11, 12, 17, 21, 29.
Нейтральні дні: 1, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24-27, 30-31.
Несприятливі дні: 2, 5, 9, 14, 20, 23, 28.
Раніше астрологи розповіли, що обіцяє жовтень всім знакам Зодіаку.
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