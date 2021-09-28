"Это наша земля!": главком ВСУ обратился к россиянам (видео)

Генерал-лейтенант заявил, что российским военным делать в Украине нечего

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и член Совета национальной безопасности и обороны Украины Валерий Залужный записал видеообращение к россиянам. Военный заверил, что им бояться нечего.

Видео появилось на странице Генштаба ВСУ.

Генерал-лейтенант начал с того, что россияне должны чувствовать себя очень спокойно.

"Мы миролюбивый народ. Мы хотим освободить свои территории в мире, дружбе и согласии. И победа будет за нами. У каждого своя родина, и каждый любит ее по-своему. Нам нужна только своя, исключительно, которая называется Украина, — говорит Залужный. - Российским военным здесь делать нечего, однозначно. Это наша земля. Мы ничего не делаем в Российской Федерации, не планируем и не захватываем российские земли. Но свою будем защищать с упорством".

Видеообращение главы ВСУ можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что ранее Валерий Залужный в эфире передачи "Рандеву" ответил на шуточный вопрос и заявил, что хотел бы проехаться по Москве на танке и с флагом Украины. Слова, сказанные с улыбкой, подхватили российские пропагандисты: телеведущая Ольга Скабеева в очередной раз выступила с нападками против Украины на российском ТВ, обозвав украинских министров "клоунами".