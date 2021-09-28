"Це наша земля!": головком ЗСУ звернувся до росіян (відео)

Генерал-лейтенант заявив, що російським військовим робити в Україні нічого

Головнокомандувач Збройними силами України і член Ради національної безпеки і оборони України Валерій Залужний записав відеозвернення до росіян. Військовий запевнив, що їм боятися нічого.

Відео з’явилося на сторінці Генштабу ЗСУ.

Генерал-лейтенант почав з того, що росіяни повинні відчувати себе дуже спокійно.

"Ми миролюбний народ. Ми хочемо звільнити свої території в мирі, дружбі і злагоді. І перемога буде за нами. У кожного своя батьківщина, і кожен любить її по-своєму. Нам потрібна тільки своя, виключно, яка називається Україна, — каже Залужний. — Російським військовим тут робити нічого, однозначно. Це наша земля. Ми нічого не робимо в Російській Федерації, не плануємо і не захоплюємо російські землі. Але свою будемо захищати із завзятістю".

Відеозвернення Голови ЗСУ можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний в ефірі передачі "Рандеву" відповів на жартівливе питання і заявив, що хотів би проїхатися по Москві на танку і з прапором України. Слова, сказані з посмішкою, підхопили російські пропагандисти: телеведуча Ольга Скабєєва в черговий раз виступила з нападками проти України на російському ТБ, обізвавши українських міністрів "клоунами".