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"Це наша земля!": головком ЗСУ звернувся до росіян (відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Залужний пролив світло на плани ЗСУ Новина оновлена 28 вересня 2021, 16:25
Залужний пролив світло на плани ЗСУ

Генерал-лейтенант заявив, що російським військовим робити в Україні нічого

Головнокомандувач Збройними силами України і член Ради національної безпеки і оборони України Валерій Залужний записав відеозвернення до росіян. Військовий запевнив, що їм боятися нічого.

Відео з’явилося на сторінці Генштабу ЗСУ.

Генерал-лейтенант почав з того, що росіяни повинні відчувати себе дуже спокійно.

"Ми миролюбний народ. Ми хочемо звільнити свої території в мирі, дружбі і злагоді. І перемога буде за нами. У кожного своя батьківщина, і кожен любить її по-своєму. Нам потрібна тільки своя, виключно, яка називається Україна, — каже Залужний. — Російським військовим тут робити нічого, однозначно. Це наша земля. Ми нічого не робимо в Російській Федерації, не плануємо і не захоплюємо російські землі. Але свою будемо захищати із завзятістю".

Відеозвернення Голови ЗСУ можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний в ефірі передачі "Рандеву" відповів на жартівливе питання і заявив, що хотів би проїхатися по Москві на танку і з прапором України. Слова, сказані з посмішкою, підхопили російські пропагандисти: телеведуча Ольга Скабєєва в черговий раз виступила з нападками проти України на російському ТБ, обізвавши українських міністрів "клоунами".

Теги:
#Росія #ВСУ #Звернення #Валерій Залужний
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