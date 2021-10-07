Укр

Сибирская язва на Прикарпатье: в Минздраве рассказали о людях из зоны риска

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В парке "Топильче" работают эпидемиологи Новость обновлена 07 октября 2021, 09:30
В парке "Топильче" работают эпидемиологи

В Тернополе пони умер от сибирской язвы, и в зоне риска оказалось 9 человек

В Минздраве рассказали о том, как обстоит ситуация с сибирской язвой, которую недавно обнаружили в парке "Топильче" в Тернополе.

О ситуации после диагностики опасного заболевания, от которого уже погибло животное, рассказали в Центре общественного здоровья украинского Минздрава. 

Напомним, что в конце сентября в зооуголке тернопольского парка умер пони — причиной оказалась именно сибирская язва. На место выехали эпидемиологи, которые изучают причины возникновения болезни, передающейся людям. 

Сообщается, что меднаблюдение ведется за 9 людьми, которые контактировали с пони. Но, к счастью, признаков сибирской язвы у них на момент выхода новости нет и на плохое самочувствие никто не жалуется. Тем временем зооуголок, где также живут козы, ослы, кони и лани, закрыли на карантин. 

Отметим, что сибирская язва — опасное бактериальное заболевание, которое животные могут передавать людям. Оно поражает травоядных и вызывает смерть от мощных токсинов. В организм они могут попасть с травой и кормом, через воздух или повреждения на коже. Споры могут жить в земле очень долго, активизируются после сильных дождей. 

Люди могут заразиться во время контакта с больным животным, например — во время ухода за ними. У людей могут развиться кожная, кишечная и легочная формы, в зависимости от того, как бактерия попала в организм. При любой форме заражения лечить ее самостоятельно нельзя.

Тем временем в Украине продолжает расти показатель ежедневной заболеваемости коронавирусом — на утро четверга зафиксировали 15 125 подтвержденных случаев.

Теги:
#Тернополь #Минздрав #Прикарпатье #Сибирская язва
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