Сибірка на Прикарпатті: в МОЗ розповіли про людей із зони ризику

У Тернополі поні помер від сибірки, і в зоні ризику опинилися 9 чоловік

У МОЗ розповіли про те, як виглядає ситуація з сибіркою, яку нещодавно виявили в парку "Топільче" в Тернополі.

Про ситуацію після діагностики небезпечного захворювання, від якого вже загинула тварина, розповіли в Центрі громадського здоров’я українського МОЗ.

Нагадаємо, що в кінці вересня в зоокутку тернопільського парку помер поні — причиною виявилася саме сибірка. На місце виїхали епідеміологи, які вивчають причини виникнення хвороби, що передається людям.

Повідомляється, що меднагляд ведеться за 9 людьми, які контактували з поні. Але, на щастя, ознак сибірки у них на момент виходу новини немає і на погане самопочуття ніхто не скаржиться. Тим часом зоокуточок, де також живуть кози, коні і лані, закрили на карантин.

Відзначимо, що сибірка — небезпечне бактеріальне захворювання, яке тварини можуть передавати людям. Воно вражає травоїдних і викликає смерть від потужних токсинів. В організм вони можуть потрапити з травою і кормом, через повітря або пошкодження на шкірі. Спори можуть жити в землі дуже довго, активізуються після сильних дощів.

Люди можуть заразитися під час контакту з хворою твариною, наприклад — під час догляду за ними. У людей можуть розвинутися шкірна, кишкова і легенева форми, в залежності від того, як бактерія потрапила в організм. При будь-якій формі зараження лікувати її самостійно не можна.

Тим часом в Україні продовжує зростати показник щоденної захворюваності коронавірусом — на ранок четверга зафіксували 15 125 підтверджених випадків.