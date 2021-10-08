Google посвятил дудл 150-летию со дня рождения украинского спортсмена-борца

В поисковике этот дудл сделан именно для жителей Украины

В пятницу, 8 октября, Google Doodle почитает память чемпиона мира, украинского борца Ивана Поддубного. Именно ровно 150 лет назад родился многократный чемпион мира по борьбе, который выигрывал соревнования в Париже, Милане, во Франкфурте и Нью-Йорке.

Иван Максимович Поддубный родился в этот день в 1871 году на Полтавщине в небольшом селе Красеновка вблизи Золотоноши (сейчас Черкасская область). Его прадед в 1708 году под Полтавой, совместно с казаками под руководством кошевого атамана Кости Гордиенко и казацким войском гетмана Ивана Мазепы, воевал против Московии за суверенную Украину.

Поддубный Иван Максимович

Молодой Поддубный развил свою выдержку и грубую силу, забрасывая стога сена в телеги и вспахивая землю. Выехав в 17 лет из дома в поисках лучшей жизни, Поддубный нашел работу в портах крымского города Феодосия. Там он наблюдал за матчами по греко-римской борьбе, организованными гастролирующим цирком, посетившим портовый город, и решил испытать свои силы. Ко всеобщему изумлению, он победил всех соперников, включая горстку известных борцов мирового уровня. Поддубный присоединился к цирку в 1897 году, положив начало своей спортивной карьере, развлекая публику по всему миру. К 1906 году он стал первым борцом, выигравшим два чемпионата мира. Победная серия продолжилась шестью титулами чемпиона мира, а его самого стали называть "Чемпион чемпионов". В возрасте 55 лет в 1926 году Поддубный выиграл чемпионат Америки.

Иван Поддубный на почтовой марке Украины

Хотя он ушел на пенсию в 1941 году в возрасте 70 лет, его могущественное наследие сохраняется и по сей день, поскольку многие украинцы до сих пор говорят "как Поддубный", описывая чью-то силу.

Иван Поддубный - чемпион мира по борьбе в 1905-1908

Известно, что свою старость спортсмен провел в нищете на Кубани в городе Ейск (ныне — город в Краснодарском крае, Россия). После смерти украинского богатыря памятник на его могиле был поставлен только после 1950-х годов, и то с помощью властей США. Он был частично разрушен, а надпись: "Здесь русский богатырь лежит" перечеркивали словами "Хохол, Петлюровец". Сейчас в Украине предпринимаются попытки возродить славу великого спортсмена.

Могила Поддубного в Ейске

Поддубный был женат дважды: первая жена — Антонина Квитко-Хоменко, вторая — Мария. Внуки и правнуки украинского богатыря живут в Казахстане.

Добавим, что дудл отображается только для жителей Украины.

Напомним, что 8 октября православные верующие чтят память преподобного Сергия Радонежского. Что категорически нельзя делать в этот день — читайте в материале "Телеграфа".