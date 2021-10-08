Google присвятив дудл 150-річчю від дня народження українського спортсмена-борця

У пошуковику цей дудл зроблений саме для жителів України

У п’ятницю, 8 жовтня, Google Doodle шанує пам’ять чемпіона світу, українського борця Івана Піддубного. Саме рівно 150 років тому народився багаторазовий чемпіон світу з боротьби, який вигравав змагання в Парижі, Мілані, у Франкфурті і Нью-Йорку.

Іван Максимович Піддубний народився в цей день в 1871 році на Полтавщині в невеликому селі Красенівка поблизу Золотоноші (зараз Черкаська область). Його прадід в 1708 році під Полтавою, спільно з козаками під проводом кошового отамана Кості Гордієнка і козацьким військом гетьмана Івана Мазепи, воював проти Московії за суверенну Україну.

Піддубний Іван Максимович

Молодий Піддубний розвинув свою витримку і грубу силу, закидаючи копиці сіна в вози і орючи землю. Виїхавши в 17 років з дому в пошуках кращого життя, Піддубний знайшов роботу в портах кримського міста Феодосія. Там він спостерігав за матчами з греко-римської боротьби, організованими гастролюючим цирком, який відвідав портове місто, і вирішив випробувати свої сили. На загальний подив, він переміг усіх суперників, включаючи жменьку відомих борців світового рівня. Піддубний приєднався до цирку в 1897 році, поклавши початок своїй спортивній кар’єрі, розважаючи публіку по всьому світу. До 1906 року він став першим борцем, який виграв два чемпіонати світу. Переможна серія продовжилася шістьма титулами чемпіона світу, а його самого стали називати "Чемпіон чемпіонів". У віці 55 років в 1926 році Піддубний виграв чемпіонат Америки.

Іван Піддубний на поштовій марці України

Хоча він пішов на пенсію в 1941 році у віці 70 років, його могутня спадщина зберігається і донині, оскільки багато українців досі говорять "як Піддубний", описуючи чиюсь силу.

Іван Піддубний — чемпіон світу з боротьби в 1905-1908

Відомо, що свою старість спортсмен провів у злиднях на Кубані в місті Єйськ (нині — місто в Краснодарському краї, Росія). Після смерті українського богатиря пам’ятник на його могилі був поставлений тільки після 1950-х років, і то за допомогою влади США. Він був частково зруйнований, а напис: "Тут російський богатир лежить" перекреслювали словами "Хохол, Петлюрівець". Зараз в Україні робляться спроби відродити славу великого спортсмена.

Могила Піддубного в Єйську

Піддубний був одружений двічі: перша дружина — Антоніна Квітко-Хоменко, друга — Марія. Онуки і правнуки українського богатиря живуть в Казахстані.

Додамо, що дудл відображається тільки для жителів України.

Нагадаємо, що 8 жовтня православні віруючі вшановують пам’ять преподобного Сергія Радонезького. Що категорично не можна робити в цей день — читайте в матеріалі "Телеграфа".