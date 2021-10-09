Как пополнить счет на телефоне: простые варианты для украинских операторов

Позитивный баланс на телефоне необходимо для совершения звонков, отправки SMS и пользования интернетом.

Если проверив баланс средств на телефоне или смартфоне вы обнаружили, что денег не хватает для совершения звонка или пользования другими услугами, вам необходимо пополнить счет. Сделать это можно несколькими способами. Самый простой — обратиться в сервисный центр вашего оператора связи. Но, что делать если срочный звонок необходимо совершить в то время, когда центр не работает? У каждого оператора мобильной связи есть свои возможности.

Как пополнить счет на "Киевстар"

Оператор интернета и связи "Киевстар" позволяет пополнять счет себе и родным не выходя из дома. Вот несколько простых способов:

пополнение счета с помощью платежной карты на сайте pay.kyivstar.ua или на портале "Мой Киевстар" . Для этого вам необходимо знать номер, баланс которого нужно пополнить, а также иметь на руках банковскую карту или знать ее данные, такие как номер, срок действия и код на обороте (CVV2 или CVC2). Также при пополнении можно воспользоваться Google pay, Apple pay или Masterpass

или на портале . Для этого вам необходимо знать номер, баланс которого нужно пополнить, а также иметь на руках банковскую карту или знать ее данные, такие как номер, срок действия и код на обороте (CVV2 или CVC2). Также при пополнении можно воспользоваться Google pay, Apple pay или Masterpass по номеру 899 с помощью голосового меню. Вам также понадобиться банковская карта и данные с нее. Нужно будет зарегистрировать карту введя данные, а затем подтвердить позвонив повторно и предоставив код из СМС сообщения. Он будет состоять из шести цифр. После активации карты вы можете пополнить счет на сумму от 10 грн с помощью подсказок голосового меню

с помощью голосового меню. Вам также понадобиться банковская карта и данные с нее. Нужно будет зарегистрировать карту введя данные, а затем подтвердить позвонив повторно и предоставив код из СМС сообщения. Он будет состоять из шести цифр. После активации карты вы можете пополнить счет на сумму от 10 грн с помощью подсказок голосового меню набрав *134#. В этом случае также необходимо активировать карту введя номер, срок действия и код с карты в таком формате *134*0*номер карты*MMYY*CVV2#. Вам придем СМС с кодом, после его введения с помощью комбинации *134# и подсказок на экране можно пополнить счет. Понадобятся только последние четыре цифры карты.

После регистрации карты способами 2 и 3 можно пользоваться без предварительных манипуляций — нужно будет только ввести сумму и последние четыре цифры.

Как пополнить счет на "Лайфселл"

с помощью банковской карты на сайте oplata.lifecell.ua . Понадобятся данные карты и номер телефона, сумма которую можно перечислить — от 1 грн. Платеж нужно будет подтвердить в приложении банка либо через СМС.

. Понадобятся данные карты и номер телефона, сумма которую можно перечислить — от 1 грн. Платеж нужно будет подтвердить в приложении банка либо через СМС. Оператор "Лайфселл" рекомендует сохранить шаблон после пополнения, чтобы иметь возможность платить без интернета * 110 #. Нужно будет указать номер и код из СМС.

Как пополнить счет на "Водафон"

с помощью банковской карточки на сайте pay.vodafone.ua , вводя номер телефона, сумму и данные банковской карты.

, вводя номер телефона, сумму и данные банковской карты. на портале my.vodafone.ua в личном кабинете

Также у операторов мобильной связи в Украине есть сертифицированные приложения, которые позволяют использовать различные услуги, в том числе и пополнение. Они доступны в Google Play и App Store.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать свой номер телефона, который понадобиться вам для входа в приложения или пополнения счета.