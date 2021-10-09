Як поповнити рахунок на телефоні: прості варіанти для українських операторів

Позитивний баланс на телефоні необхідний для здійснення дзвінків, відправлення SMS і користування інтернетом.

Якщо перевіривши баланс коштів на телефоні або смартфоні ви виявили, що грошей не вистачає для здійснення дзвінка або користування іншими послугами, вам необхідно поповнити рахунок. Зробити це можна кількома способами. Найпростіший — звернутися в сервісний центр вашого оператора зв’язку. Але, що робити якщо терміновий дзвінок необхідно зробити в той час, коли центр не працює? У кожного оператора мобільного зв’язку є свої можливості.

Як поповнити рахунок на "Київстар"

Оператор інтернету і зв’язку "Київстар" дозволяє поповнювати рахунок собі і рідним не виходячи з дому. Ось кілька простих способів:

поповнення рахунку за допомогою платіжної картки на сайті pay.kyivstar.ua або на порталі "Мій Київстар". Для цього вам необхідно знати номер, баланс якого потрібно поповнити, а також мати на руках банківську карту або знати її дані, такі як номер, термін дії та код на звороті (CVV2 або CVC2). Також при поповненні можна скористатися Google pay, Apple pay або Masterpass

або на порталі Для цього вам необхідно знати номер, баланс якого потрібно поповнити, а також мати на руках банківську карту або знати її дані, такі як номер, термін дії та код на звороті (CVV2 або CVC2). Також при поповненні можна скористатися Google pay, Apple pay або Masterpass за номером 899 з допомогою голосового меню. Вам також знадобитися банківська карта і дані з неї. Потрібно буде зареєструвати карту ввівши дані, а потім підтвердити зателефонувавши повторно і надавши код з СМС повідомлення. Він буде складатися з шести цифр. Після активації карти ви можете поповнити рахунок на суму від 10 грн за допомогою підказок голосового меню

з допомогою голосового меню. Вам також знадобитися банківська карта і дані з неї. Потрібно буде зареєструвати карту ввівши дані, а потім підтвердити зателефонувавши повторно і надавши код з СМС повідомлення. Він буде складатися з шести цифр. Після активації карти ви можете поповнити рахунок на суму від 10 грн за допомогою підказок голосового меню набравши *134#. У цьому випадку також необхідно активувати карту ввівши номер, термін дії та код з карти в такому форматі *134*0*номер карти*MMYY*CVV2#. Вам прийдемо СМС з кодом, після його введення за допомогою комбінації *134# і підказок на екрані можна поповнити рахунок. Знадобляться тільки останні чотири цифри карти.

Після реєстрації картки способами 2 і 3 можна користуватися без попередніх маніпуляцій — потрібно буде тільки ввести суму і останні чотири цифри.

Як поповнити рахунок на "Лайфселл"

за допомогою банківської карти на сайті oplata.lifecell.ua. Знадобляться дані карти і номер телефону, сума яку можна перерахувати — від 1 грн. Платіж потрібно буде підтвердити в додатку банку або через СМС.

Знадобляться дані карти і номер телефону, сума яку можна перерахувати — від 1 грн. Платіж потрібно буде підтвердити в додатку банку або через СМС. Оператор "Лайфселл" рекомендує зберегти шаблон після поповнення, щоб мати можливість платити без інтернету *110#. Потрібно буде вказати номер і код з СМС.

Як поповнити рахунок на "Водафон"

за допомогою банківської картки на сайті pay.vodafone.ua, вводячи номер телефону, суму і дані банківської картки.

вводячи номер телефону, суму і дані банківської картки. на порталі my.vodafone.ua в особистому кабінеті

Також у операторів мобільного зв’язку в Україні є сертифіковані додатки, які дозволяють використовувати різні послуги, в тому числі і поповнення. Вони доступні в Google Play і App Store.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися свій номер телефону, який знадобитися вам для входу в додатки або поповнення рахунку.