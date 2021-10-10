Осторожно, суррогат! Как отличить "паленку" от обычного алкоголя и сохранить себе жизнь

Последствия употребления суррогата могут быть летальными

За время пандемии коронавируса от передозировки алкоголем и употребление суррогата умерли более 2,5 тысячи человек, а с начала года алкоголь унес жизни уже более 500 человек. Опасность суррогата заключается в том, что его почти невозможно определить "на глаз", а метанол, из которого его часто изготавливают, является смертельным ядом.

По данным Госпродпотребслужбы, алкогольные отравления являются лидерами среди бытовых отравлений, более того — 60% из них являются смертельными, а 98% из этого количества умирают еще до приезда медиков.

В ведомстве отмечают, что суррогатный алкоголь при попадании в организм вызывает интоксикацию с тяжелыми последствиями для здоровья, а очень часто употребление суррогата заканчивается смертью.

Чем опасен суррогатный алкоголь?

Наибольшая опасность суррогата в том, что для его изготовления могут добавляться технические спирты, значительно более токсичные алкоголя. Подпольные производители для удешевления используют, в частности, метанол — спирт, который очень похож на этанол про цвету и запаху, однако при этом является ядом, который применяют в органической химии в качестве растворителя.

Отличить этанол и метанол "на глаз" невозможно, поэтому потребители при употреблении некачественного суррогата даже не подозревают, что пьют яд.

Токсической дозой для отравления являются 7-8 мл метанола — уже после их употребление может наблюдаться головная боль, тошнота, сильная рвота, боли в животе, головокружение. Больше всего метанол поражает сетчатку и зрительный нерв, что в дальнейшем может привести к слепоте.

Сложные случаи отравлений сопровождаются параличом дыхания, нарушением сердечно-сосудистой деятельности, что может приводить к смерти.

Как распознать подделку?

Отличить этанол от метанола возможно только в лабораторных условиях, однако есть несколько советов, как не наткнуться на суррогат:

покупать алкогольные напитки только в местах, которые имеют соответствующие разрешение;

следить за ценой на алкоголь и не покупать изделия, которые стоят дешевле минимально установленных;

обращать внимание на целостность марки акцизного налога и символы на ней (голограмма с государственным гербом Украины и его рельефным изображением, марка должна быть зеленого цвета и приклеена таким образом, чтобы при открытии она рвалась);

этикетка должна быть прочно приклеенной к бутылке и содержать полную информацию;

бутылка не должна протекать, пробка должна быть плотно закрытой.

Внимание! Информация содержит исключительно информативный характер! "Телеграф" категорически не советует употреблять алкоголь в избыточном количестве! Добавим, что продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена в Украине и наказывается законом!

Как сообщал "Телеграф" ранее, более 20 россиян погибли от "паленки" в Оренбургской области. Суррогат мог попасть и на прилавки супермаркетов под видом алкогольных напитков известных марок.