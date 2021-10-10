Обережно, сурогат! Як відрізнити "паленку" від звичайного алкоголя і зберегти собі життя

Наслідки вживання сурогату можуть бути летальними

За час пандемії коронавірусу від передозування алкоголем та вживання сурогату померли понад 2,5 тисячі осіб, а з початку року алкоголь забрав життя вже понад 500 осіб. Небезпека сурогату полягає у тому, що його майже неможливо визначити "на око", а метанол, з якого його часто виготовляють, є смертельною отрутою.

За даними Держпродспоживслужби, алкогольні отруєння є лідерами серед побутових отруєнь, більше того — 60% з них є смертельними, а 98% з цієї кількості помирають ще до приїзду медиків.

У відомстві зазначають, що сурогатний алкоголь при потраплянні у організм викликає інтоксикацію з тяжкими наслідками для здоровʼя, а дуже часто вживання сурогату закінчується смертю.

Чим небезпечний сурогатний алкоголь?

Найбільша небезпека сурогату у тому, що для його виготовлення можуть додаватися технічні спирти, які значно токсичніші за алкоголь. Підпільні виробники для здешевлення використовують, зокрема, метанол — спирт, який дуже подібний до етанолу за коліром та запахом, однак при цьому є отрутою, яку застосовують в органічній хімії як розчинник.

Відрізнити етанол і метанол "на око" неможливо, саме тому споживачі при вживанні неякісного сурогату навіть не підозрюють, що пʼють отруту.

Токсичною дозою для отруєння є 7-8 мл метанолу — вже після їх вживання може спостерігатися головний біль, нудота, сильна блювота, болі в животі, запаморочення. Найбільше метанол вражає сітківку і зоровий нерв, що у подальшому може призвести до сліпоти.

Найскладніші випадки отруєнь супроводжуються паралічем дихання, порушенням серцево-судинної діяльності, що може призводити до смерті.

Як розпізнати підробку?

Відрізнити етанол від метанолу можливо лише у лабораторних умовах, однак є декілька порад, як не наштовхнутися на сурогат:

купувати алкогольні напої лише у місцях, які мають відповідні дозволи;

слідкувати за ціною на алкоголь і не купувати вироби, які коштують дешевше мінімально встановлених;

звертати увагу на цілісність марки акцизного податку та символи на ній (голограма з державним гербом України та його рельєфним зображенням, марка має бути зеленого кольору і приклеєна таким чином, щоб при відкритті вона рвалася);

етикетка має бути міцно приклеєною до пляшки і містити повну інформацію;

пляшка не має протікати, пробка має бути щільною та не прокручуватися.

Увага! Інформація містить виключно інформативний характер! "Телеграф" категорично не радить вживати алкоголь у надмірній кількості! Додамо, що продаж алкоголю неповнолітнім заборонений в Україні та карається законом!

Як повідомляв "Телеграф" раніше, більше 20 росіян загинули від "паленки" в Оренбурзькій області. Сурогат міг потрапити і на прилавки супермаркетів під виглядом алкогольних напоїв відомих марок.