Уходят раз и навсегда: три знака Зодиака, вернуть которых очень сложно

Такие знаки уходят навсегда, сжигая за собой мосты

Овны, Львы и Водолеи являются теми знаками Зодиака, которые не входят дважды в одну реку. Если другие не исключают возможности вернуться к бывшим партнерам через какой-то промежуток времени, то представители этих трех знаков сжигают за собой мосты и даже не оглядываются на прошлые отношения. Кстати, Овны и Водолеи относятся к тем знакам Зодиака, которых трудно "приручить".

Овен

Овны привыкли постоянно конкурировать, и в случае разрыва отношений они сделают все, чтобы доказать свое превосходство над вами и бросить в одиночестве. Поэтому не стоит рассчитывать на дружбу после этого.

Лев

После расставания вернуть Льва не удастся ни с помощью жалоб, ни с помощью уговоров. Львы по своей природе тщеславны. Они не привыкли делить с кем-то своего партнера, даже бывшего, с кем-то еще, и выслушивать о новых ухажерах эксов они не намеренны.

Водолей

Представитель воздушной стихии пофигист еще тот. Им сложно вкладываться в отношения и в большинстве случаев люди этого знака занимают пассивную позицию. Отпустить человека на все четыре стороны им будет проще всего.

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