Ідуть раз і назавжди: три знаки Зодіаку, повернути яких дуже складно

Такі знаки йдуть назавжди, спалюючи за собою мости

Овни, Леви і Водолії є тими знаками Зодіаку, які не входять двічі в одну річку. Якщо інші не виключають можливості повернутися до колишніх партнерів через якийсь проміжок часу, то представники цих трьох знаків спалюють за собою мости і навіть не озираються на минулі відносини. До речі, Овни і Водолії відносяться до тих знаків Зодіаку, яких важко "приручити".

Овен

Овни звикли постійно конкурувати, і в разі розриву відносин вони зроблять все, щоб довести свою перевагу над вами і кинути на самоті. Тому не варто розраховувати на дружбу після цього.

Лев

Після розставання повернути Лева не вдасться ні за допомогою скарг, ні за допомогою умовлянь. Леви за своєю природою пихаті. Вони не звикли ділити з кимось свого партнера, навіть колишнього, з кимось ще, і вислуховувати про нових залицяльників ексів вони не мають намір.

Водолій

Представник повітряної стихії пофігіст ще той. Їм складно вкладатися у відносини і в більшості випадків люди цього знаку займають пасивну позицію. Відпустити людину на всі чотири сторони їм буде простіше всього.

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