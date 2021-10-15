Укр

В "красной" Херсонской области ввели противоковидные патрули: что известно

Автор
Елена Волкова
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За соблюдением карантина в Херсоне теперь следят и противоковидные бригады, и правоохранители Новость обновлена 15 октября 2021, 16:48
За соблюдением карантина в Херсоне теперь следят и противоковидные бригады, и правоохранители

В Херсоне уже забито 95% мест в больницах и пациентов вынуждены везти в соседние районы

С сегодняшнего дня Херсонская область перешла в "красную" зону карантина, в связи с чем по городу начали ходить противоковидные патрули.

По информации городского совета Херсона, правоохранители, которых распределили в 12 противоковидных бригад, мониторят улицы Херсона и следят за тем, чтобы жители и сотрудники тех или иных заведений соблюдали правила карантина. Наряду с противоковидными патрулями этой же работой заняты и полицейские. 

И.о. заместителя городского головы Роман Головня говорит, что ситуация с ковидом в городе очень непростая: больницы заполнены на 95%. С 15 октября пациентов из Херсона вынуждены перевозить в соседние районы. 

С 15 октября в Херсонской области под запретом является работа:

  • точек общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • ТРЦ, кинотеатров, театров и т.д.;
  •  учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • массовые мероприятия (кроме матчей без зрителей);

Стоит отметить, что эти ограничения снимаются при условии, если привиты все сотрудники и клиенты того или иного заведения без исключения. При себе они должны иметь "зеленый" ковид-сертификат.

Разрешена работа:

  • банков;
  •  АЗС;
  •  ветеринарных магазинов;
  •  аптек и всех продовольственных магазинов.

Напомним, в ближайшее время еще несколько областей Украины могут попасть под смену карантинного зонирования. 

Теги:
#Херсон #Карантин #Патрули #Красная зона
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