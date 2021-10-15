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У "червоній" Херсонській області ввели противоковідні патрулі: що відомо

Автор
Олена Волкова
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За дотриманням карантину в Херсоні тепер стежать і противоковідні бригади, і правоохоронці Новина оновлена 15 жовтня 2021, 16:48
За дотриманням карантину в Херсоні тепер стежать і противоковідні бригади, і правоохоронці

У Херсоні вже забито 95% місць в лікарнях і пацієнтів змушені везти в сусідні райони

З сьогоднішнього дня Херсонська область перейшла в "червону" зону карантину, в зв’язку з чим по місту почали ходити противоковідні патрулі.

За інформацією міської ради Херсона, правоохоронці, яких розподілили в 12 противоковідних бригад, моніторять вулиці Херсона і стежать за тим, щоб жителі і співробітники тих чи інших закладів дотримувалися правил карантину. Поряд з противоковідними патрулями цією ж роботою зайняті і поліцейські.

В.о. заступника міського голови Роман Головня каже, що ситуація з ковідом в місті дуже непроста: лікарні заповнені на 95%. З 15 жовтня пацієнтів з Херсона змушені перевозити в сусідні райони.

З 15 жовтня в Херсонській області під забороною є робота:

  • точок громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос;
  • ТРЦ, кінотеатрів, театрів і т.д.;
  • навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • масові заходи (крім матчів без глядачів);

Варто відзначити, що ці обмеження знімаються за умови, якщо щеплені всі співробітники і клієнти того чи іншого закладу без винятку. При собі вони повинні мати "зелений" ковід-сертифікат.

Дозволена робота:

  • банків;
  • АЗС;
  • ветеринарних магазинів;
  • аптек і всіх продовольчих магазинів.

Нагадаємо, найближчим часом ще кілька областей України можуть потрапити під зміну карантинного зонування.

Теги:
#Херсон #Карантин #Патрулі #Червона зона
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