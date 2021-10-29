Тяжело даже пить: доктор назвал новый симптом коронавируса штамма "Дельта"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 242
В Минздраве перечислили актуальные симптомы коронавируса штамма "Дельта"
Украинские медики констатируют новый частый симптом коронавируса, на который жалуются многие инфицированные. Так, пациенты все чаще стали ощущать сильную тошноту, из-за которой люди не могут есть и даже пить.
Об этом говорит заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров, слова которого цитирует официальный Телеграмм-канал Минздрава "Коронавирус инфо".
"Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить. Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", — сетует доктор.
По его словам, остальные симптомы ковида остаются неизменными:
- повышенная температура тела;
- кашель;
- слабость и усталость;
- боли в мышцах;
- осложненное дыхание.
- расстройства ЖКТ.
Доктор говорит, что люди все меньше жалуются на потерю обоняния.
Однако даже легкое течение болезни, по словам Дуброва, может резко измениться: за пару дней перейти из стабильного в критическое, поэтому пускать болезнь на самотек нельзя.
Напомним, новые прогнозы ученых по динамике коронавируса в Украине еще более устрашающие: в будущем максимальное количество заболевших может достигнуть 35 тысяч в сутки.
- Дата публикации
-
- Категория
-