Тяжело даже пить: доктор назвал новый симптом коронавируса штамма "Дельта"

В Минздраве перечислили актуальные симптомы коронавируса штамма "Дельта"

Украинские медики констатируют новый частый симптом коронавируса, на который жалуются многие инфицированные. Так, пациенты все чаще стали ощущать сильную тошноту, из-за которой люди не могут есть и даже пить.

Об этом говорит заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров, слова которого цитирует официальный Телеграмм-канал Минздрава "Коронавирус инфо".

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"Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить. Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", — сетует доктор.

По его словам, остальные симптомы ковида остаются неизменными:

повышенная температура тела;

кашель;

слабость и усталость;

боли в мышцах;

осложненное дыхание.

расстройства ЖКТ.

Доктор говорит, что люди все меньше жалуются на потерю обоняния.

Однако даже легкое течение болезни, по словам Дуброва, может резко измениться: за пару дней перейти из стабильного в критическое, поэтому пускать болезнь на самотек нельзя.

Напомним, новые прогнозы ученых по динамике коронавируса в Украине еще более устрашающие: в будущем максимальное количество заболевших может достигнуть 35 тысяч в сутки.