Укр

Тяжело даже пить: доктор назвал новый симптом коронавируса штамма "Дельта"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Пациенты все чаще жалуются на сильнейшую тошноту при коронавирусе Новость обновлена 29 октября 2021, 10:37
Пациенты все чаще жалуются на сильнейшую тошноту при коронавирусе

В Минздраве перечислили актуальные симптомы коронавируса штамма "Дельта"

Украинские медики констатируют новый частый симптом коронавируса, на который жалуются многие инфицированные. Так, пациенты все чаще стали ощущать сильную тошноту, из-за которой люди не могут есть и даже пить.

Об этом говорит заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров, слова которого цитирует официальный Телеграмм-канал Минздрава "Коронавирус инфо".

"Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить. Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", — сетует доктор. 

По его словам, остальные симптомы ковида остаются неизменными:

  • повышенная температура тела;
  • кашель;
  • слабость и усталость;
  • боли в мышцах;
  • осложненное дыхание.
  • расстройства ЖКТ.

Доктор говорит, что люди все меньше жалуются на потерю обоняния.

Однако даже легкое течение болезни, по словам Дуброва, может резко измениться: за пару дней перейти из стабильного в критическое, поэтому пускать болезнь на самотек нельзя.

Напомним, новые прогнозы ученых по динамике коронавируса в Украине еще более устрашающие: в будущем максимальное количество заболевших может достигнуть 35 тысяч в сутки.

Теги:
#Симптомы #Тошнота #Коронавирус #Сергей Дубров
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