В ноябре нас ждет до 35 тысяч больных "короной" в день: прогноз ученых из НАН

В зоне риска — 12 областей и столица.

Рекордный показатель заболеваемости коронавирусом, который зафиксировали на 28 октября, был заранее спрогнозирован учеными из Национальной академии наук. В своих прогностических оценках, как писал "Телеграф" они высчитали, что более чем 26 тысяч заболевших коронавирусом в Украине зафиксируют в 20-х числах октября. Вероятным днем они называли 22 — день, когда был отмечен предыдущий антирекорд заболеваемости.

Новые прогнозы ученых еще более устрашающие — максимальное количество заболевших они оценивают как более чем 35 тысяч в сутки. Такой прогноз НАН дает на период до 9 ноября 2021 года.

Прогноз оценивается двумя методами, которые дают немного разные результаты. Согласно первому — Facebook Prophet, пиковых показателей за следующие две недели стоит ждать к 5 ноября — средний показатель оценивается в 34 073 заболевших.

Двухнедельный прогноз НАН по коронавирусу

Согласно компартментной модели — пиковым средним показателем на 5 ноября станет 31658 заболевших.

Ученые также назвали области в которых вероятно наибольший рост количества зараженных: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области и Киев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще семь областей Украины попадают в "красную зону" - с субботы, 30 октября их станет 15.