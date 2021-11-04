Укр

Границы - на замок? Украину могут вычеркнуть из списка безопасных стран

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Пока украинцы могут путешествовать по миру, но все может измениться уже 5 ноября Новость обновлена 04 ноября 2021, 16:02
Пока украинцы могут путешествовать по миру, но все может измениться уже 5 ноября

Скорее всего, некоторые государства изменят правила въезда для украинцев

Украина, которая находится в первой пятерке стран мира, где инфицируются и умирают от коронавируса больше всего людей, вскоре может покинуть "зеленый" список Евросоюза. Послы ЕС 5 ноября собираются для того, чтобы пересмотреть данный перечень и вычеркнуть некоторые государства из списка безопасных. 

Так, брюссельский журналист Рикард Йозвяк на своей странице в "Твиттере" написал, что послы Евросоюза, по всей видимости, исключат Украину из "зеленого" списка.

На момент выхода новости безопасными для ЕС считаются:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Украина
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай.

В какую зону отнесут нашу страну — пока неизвестно. Впрочем, скорее всего, данное решение закроет европейские границы для туристов из Украины.

Напомним, в мире одобрили первый препарат, который лечит коронавирус на ранних этапах болезни — "Молнупиравир" производства американской фармкомпании Merck.

Теги:
#Путешествия #Евросоюз #Коронавирус #Зеленая зона
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