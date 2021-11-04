Границы - на замок? Украину могут вычеркнуть из списка безопасных стран
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Скорее всего, некоторые государства изменят правила въезда для украинцев
Украина, которая находится в первой пятерке стран мира, где инфицируются и умирают от коронавируса больше всего людей, вскоре может покинуть "зеленый" список Евросоюза. Послы ЕС 5 ноября собираются для того, чтобы пересмотреть данный перечень и вычеркнуть некоторые государства из списка безопасных.
Так, брюссельский журналист Рикард Йозвяк на своей странице в "Твиттере" написал, что послы Евросоюза, по всей видимости, исключат Украину из "зеленого" списка.
На момент выхода новости безопасными для ЕС считаются:
- Аргентина
- Австралия
- Бахрейн
- Канада
- Чили
- Колумбия
- Иордания
- Кувейт
- Намибия
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Южная Корея
- Украина
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уругвай
- Китай.
В какую зону отнесут нашу страну — пока неизвестно. Впрочем, скорее всего, данное решение закроет европейские границы для туристов из Украины.
Напомним, в мире одобрили первый препарат, который лечит коронавирус на ранних этапах болезни — "Молнупиравир" производства американской фармкомпании Merck.
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