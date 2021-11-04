Границы - на замок? Украину могут вычеркнуть из списка безопасных стран

Скорее всего, некоторые государства изменят правила въезда для украинцев

Украина, которая находится в первой пятерке стран мира, где инфицируются и умирают от коронавируса больше всего людей, вскоре может покинуть "зеленый" список Евросоюза. Послы ЕС 5 ноября собираются для того, чтобы пересмотреть данный перечень и вычеркнуть некоторые государства из списка безопасных.

Так, брюссельский журналист Рикард Йозвяк на своей странице в "Твиттере" написал, что послы Евросоюза, по всей видимости, исключат Украину из "зеленого" списка.

На момент выхода новости безопасными для ЕС считаются:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай.

В какую зону отнесут нашу страну — пока неизвестно. Впрочем, скорее всего, данное решение закроет европейские границы для туристов из Украины.

Напомним, в мире одобрили первый препарат, который лечит коронавирус на ранних этапах болезни — "Молнупиравир" производства американской фармкомпании Merck.