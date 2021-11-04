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Кордони – на замок? Україну можуть викреслити зі списку безпечних країн

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Поки що українці можуть подорожувати світом, але все може змінитися вже 5 листопада Новина оновлена 04 листопада 2021, 16:02
Поки що українці можуть подорожувати світом, але все може змінитися вже 5 листопада

Швидше за все, деякі держави змінять правила в’їзду для українців

Україна, яка знаходиться в першій п’ятірці країн світу, де інфікуються і вмирають від коронавірусу найбільше людей, незабаром може залишити "зелений" список Євросоюзу. Посли ЄС 5 листопада збираються для того, щоб переглянути цей перелік та викреслити деякі держави зі списку безпечних.

Так, брюссельський журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці в "Твіттері" написав, що посли Євросоюзу, мабуть, виключать Україну із "зеленого" списку.

На момент виходу новини безпечними для ЄС вважаються:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чилі
  • Колумбія
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Намібія
  • Нова Зеландія
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Сінгапур
  • Південна Корея
  • Україна
  • Об’єднані Арабські Емірати
  • Уругвай
  • Китай.

До якої зони віднесуть нашу країну — поки що невідомо. Втім, швидше за все, це рішення закриє європейські кордони для туристів з України.

Нагадаємо, у світі схвалили перший препарат, який лікує коронавірус на ранніх етапах хвороби — "Молнупіравір" виробництва американської фармкомпанії Merck.

Теги:
#Подорожі #Євросоюз #Коронавірус #Зелена зона
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