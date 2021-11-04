Кордони – на замок? Україну можуть викреслити зі списку безпечних країн

Швидше за все, деякі держави змінять правила в’їзду для українців

Україна, яка знаходиться в першій п’ятірці країн світу, де інфікуються і вмирають від коронавірусу найбільше людей, незабаром може залишити "зелений" список Євросоюзу. Посли ЄС 5 листопада збираються для того, щоб переглянути цей перелік та викреслити деякі держави зі списку безпечних.

Так, брюссельський журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці в "Твіттері" написав, що посли Євросоюзу, мабуть, виключать Україну із "зеленого" списку.

На момент виходу новини безпечними для ЄС вважаються:

Аргентина

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Колумбія

Йорданія

Кувейт

Намібія

Нова Зеландія

Перу

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сінгапур

Південна Корея

Україна

Об’єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай.

До якої зони віднесуть нашу країну — поки що невідомо. Втім, швидше за все, це рішення закриє європейські кордони для туристів з України.

Нагадаємо, у світі схвалили перший препарат, який лікує коронавірус на ранніх етапах хвороби — "Молнупіравір" виробництва американської фармкомпанії Merck.