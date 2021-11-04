Кордони – на замок? Україну можуть викреслити зі списку безпечних країн
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Швидше за все, деякі держави змінять правила в’їзду для українців
Україна, яка знаходиться в першій п’ятірці країн світу, де інфікуються і вмирають від коронавірусу найбільше людей, незабаром може залишити "зелений" список Євросоюзу. Посли ЄС 5 листопада збираються для того, щоб переглянути цей перелік та викреслити деякі держави зі списку безпечних.
Так, брюссельський журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці в "Твіттері" написав, що посли Євросоюзу, мабуть, виключать Україну із "зеленого" списку.
На момент виходу новини безпечними для ЄС вважаються:
- Аргентина
- Австралія
- Бахрейн
- Канада
- Чилі
- Колумбія
- Йорданія
- Кувейт
- Намібія
- Нова Зеландія
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Сінгапур
- Південна Корея
- Україна
- Об’єднані Арабські Емірати
- Уругвай
- Китай.
До якої зони віднесуть нашу країну — поки що невідомо. Втім, швидше за все, це рішення закриє європейські кордони для туристів з України.
Нагадаємо, у світі схвалили перший препарат, який лікує коронавірус на ранніх етапах хвороби — "Молнупіравір" виробництва американської фармкомпанії Merck.
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