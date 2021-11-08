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Дмитриев день 8 ноября: народные приметы, запреты, поздравления с именинами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Христиане чтят память святого Димитрия Солунского
Христиане чтят память святого Димитрия Солунского

В Дмитриев день принято вспоминать усопших

В этот понедельник, 8 ноября, православные верующие почитают память великомученика Димитрия Солунского.

Димитрий Солунский жил во времена правления римского императора Диоклетиана, начавшего гонения на христиан в 303 году, которое продолжалось при его наследниках 10 лет. Димитрий был проконсулом города Фессалоники (ныне Салоники, Греция) и являлся открытым христианином. Когда к императору дошли слухи о проповедях Димитрия, того заключили в темницу и казнили.

На Дмитриев день на Руси справлялись поминки по усопшим. Молились Димитрию о даровании мужества и терпения.

Христианскому святому принято молиться об оказании помощи на поле брани
Христианскому святому принято молиться об оказании помощи на поле брани

Народные приметы 8 ноября

  • Если 8 ноября утром виден иней – зимой будет очень много снега.
  • Если за окошком оттепель, то погода будет теплой всю зиму и весну.
  • К этому дню реки еще не покрылись льдом – морозов не будет до конца ноября.

Что нельзя делать 8 ноября

  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нужно быть осторожнее с водой — нельзя стирать, мыть посуду, купаться.

8 ноября справляет свои именины Дмитрий. "Телеграф" сделал небольшую подборку открыток с Днем ангела Дмитрия, которыми стоит поздравить всех носителей этого имени.

Открытки с Днем ангела Дмитрия
Открытки с Днем ангела Дмитрия
Открытки с Днем ангела Дмитрия
Открытки с Днем ангела Дмитрия
Открытки с Днем ангела Дмитрия
Открытки с Днем ангела Дмитрия
Открытки с Днем ангела Дмитрия
Открытки с Днем ангела Дмитрия
Открытки с Днем ангела Дмитрия
Открытки с Днем ангела Дмитрия

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.

Теги:
#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты
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