Дмитрієв день 8 листопада: народні прикмети, заборони, привітання з іменинами

У Дмитрієв день прийнято згадувати померлих

Цього понеділка, 8 листопада, православні віруючі вшановують пам’ять великомученика Димитрія Солунського.

Димитрій Солунський жив у часи правління римського імператора Діоклетіана, який почав гоніння на християн у 303 році, яке тривало за його спадкоємців 10 років. Димитрій був проконсулом міста Фессалоніки (нині Салоніки, Греція) та був відкритим християнином. Коли до імператора дійшли чутки про проповіді Димитрія, того ув’язнили і стратили.

На Дмитрієв день на Русі справлялися поминки по покійних. Молилися Димитрію про дарування мужності та терпіння.

Християнському святому прийнято молитися про допомогу на полі бою

Народні прикмети 8 листопада

Якщо 8 листопада вранці видно іній, то взимку буде дуже багато снігу.

Якщо за віконцем відлига, то погода буде теплою всю зиму та весну.

До цього дня річки ще не вкрилися льодом – морозів не буде до кінця листопада.

Що не можна робити 8 листопада

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Потрібно бути обережнішими з водою — не можна прати, мити посуд, купатися.

8 листопада справляє свої іменини Дмитро. "Телеграф" зробив невелику добірку листівок із Днем ангела Дмитра, якими варто привітати всіх носіїв цього імені.

Листівки з Днем ангела Дмитра

Листівки з Днем ангела Дмитра

Листівки з Днем ангела Дмитра

Листівки з Днем ангела Дмитра

Листівки з Днем ангела Дмитра

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.