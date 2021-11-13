Никогда не заводите таких собак: назван перечень самых опасных

Многие породы генетически склонны к агрессии, непослушанию и лидерству

Недаром говорят, что собака — друг человека, поскольку питомца более преданного трудно найти. Однако, далеко не все породы могут быть таковыми.

Есть ряд видов собак, которые генетически склонны к доминированию и агрессии, а потому могут просто не ужиться в семье.

В частности, в Британии и многих других странах запрещены четыре породы, хозяева которых будут нести уголовную ответственность, если их поведение выйдет из-под контроля.

Это касается таких пород как:

питбультерьер;

японская тоса;

аргентинский дог;

бразильская фила.

Питбультерьер

В Украине же есть список из целых 40 пород, считающихся опасными, и вышеуказанные четыре тоже входят в список.

Кроме того, из сложных пород, которые лучше не заводить, если Вы не уверены, что сможете их выдрессировать, можно назвать такие породы как:

алабай (среднеазиатская овчарка);

маламут;

московская сторожевая;

мастиф;

бультерьер.

Мастиф

Московская сторожевая

Напомним, 10 ноября Кабмин принял постановление, согласно которому владельцам опасных собак вместе с регистрацией животных необходимо подписать договор, в соответствии с которым им придется отвечать за собак, если они причинят вред другому человеку.