Укр

Никогда не заводите таких собак: назван перечень самых опасных

Автор
Татьяна Веремеева
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Японская тоса попала в список самых опасных пород
Японская тоса попала в список самых опасных пород

Многие породы генетически склонны к агрессии, непослушанию и лидерству

Недаром говорят, что собака — друг человека, поскольку питомца более преданного трудно найти. Однако, далеко не все породы могут быть таковыми.

Есть ряд видов собак, которые генетически склонны к доминированию и агрессии, а потому могут просто не ужиться в семье.

В частности, в Британии и многих других странах запрещены четыре породы, хозяева которых будут нести уголовную ответственность, если их поведение выйдет из-под контроля.

Это касается таких пород как:

  • питбультерьер;
  • японская тоса;
  • аргентинский дог;
  • бразильская фила.
Питбультерьер
Питбультерьер

В Украине же есть список из целых 40 пород, считающихся опасными, и вышеуказанные четыре тоже входят в список.

Кроме того, из сложных пород, которые лучше не заводить, если Вы не уверены, что сможете их выдрессировать, можно назвать такие породы как:

  • алабай (среднеазиатская овчарка);
  • маламут;
  • московская сторожевая;
  • мастиф;
  • бультерьер.
Мастиф
Мастиф
Московская сторожевая
Московская сторожевая

Напомним, 10 ноября Кабмин принял постановление, согласно которому владельцам опасных собак вместе с регистрацией животных необходимо подписать договор, в соответствии с которым им придется отвечать за собак, если они причинят вред другому человеку.

Теги:
#Великобритания #Закон #Собаки #Опасные породы собак
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