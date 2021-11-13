Никогда не заводите таких собак: назван перечень самых опасных
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Многие породы генетически склонны к агрессии, непослушанию и лидерству
Недаром говорят, что собака — друг человека, поскольку питомца более преданного трудно найти. Однако, далеко не все породы могут быть таковыми.
Есть ряд видов собак, которые генетически склонны к доминированию и агрессии, а потому могут просто не ужиться в семье.
В частности, в Британии и многих других странах запрещены четыре породы, хозяева которых будут нести уголовную ответственность, если их поведение выйдет из-под контроля.
Это касается таких пород как:
- питбультерьер;
- японская тоса;
- аргентинский дог;
- бразильская фила.
В Украине же есть список из целых 40 пород, считающихся опасными, и вышеуказанные четыре тоже входят в список.
Кроме того, из сложных пород, которые лучше не заводить, если Вы не уверены, что сможете их выдрессировать, можно назвать такие породы как:
- алабай (среднеазиатская овчарка);
- маламут;
- московская сторожевая;
- мастиф;
- бультерьер.
Напомним, 10 ноября Кабмин принял постановление, согласно которому владельцам опасных собак вместе с регистрацией животных необходимо подписать договор, в соответствии с которым им придется отвечать за собак, если они причинят вред другому человеку.
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