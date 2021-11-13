Ніколи не заводіть таких собак: названо перелік найнебезпечніших

Багато порід за своєю природою схильні до агресії, непослуху та лідерства.

Недарма кажуть, що собака — друг людини, оскільки улюбленця більш відданішого важко знайти. Однак далеко не всі породи можуть бути такими.

Є ряд видів собак, які генетично схильні до домінування та агресії, а тому можуть просто не вжитися у сім’ї.

Зокрема, у Британії та багатьох інших країнах заборонено чотири породи, господарі яких нестимуть кримінальну відповідальність, якщо їхня поведінка вийде з-під контролю.

Це стосується таких порід як:

пітбультер’єр;

японська тоса;

аргентинський дог;

бразильська філа.

В Україні ж є список із цілих 40 порід, які вважаються небезпечними, і вищезгадані чотири теж входять до нього.

Крім того, зі складних порід, які краще не заводити, якщо Ви не впевнені, що зможете їх видресувати, можна назвати такі породи як:

алабай (середньоазіатська вівчарка);

маламут;

московська сторожова;

мастиф;

бультер’єр.

Мастиф

Московська сторожова

Нагадаємо, 10 листопада Кабмін прийняв постанову, згідно з якою власникам небезпечних собак разом із реєстрацією тварин необхідно підписати договір, відповідно до якого їм доведеться відповідати за собак, якщо вони завдадуть шкоди іншій людині.