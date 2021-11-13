Ніколи не заводіть таких собак: названо перелік найнебезпечніших
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Багато порід за своєю природою схильні до агресії, непослуху та лідерства.
Недарма кажуть, що собака — друг людини, оскільки улюбленця більш відданішого важко знайти. Однак далеко не всі породи можуть бути такими.
Є ряд видів собак, які генетично схильні до домінування та агресії, а тому можуть просто не вжитися у сім’ї.
Зокрема, у Британії та багатьох інших країнах заборонено чотири породи, господарі яких нестимуть кримінальну відповідальність, якщо їхня поведінка вийде з-під контролю.
Це стосується таких порід як:
- пітбультер’єр;
- японська тоса;
- аргентинський дог;
- бразильська філа.
В Україні ж є список із цілих 40 порід, які вважаються небезпечними, і вищезгадані чотири теж входять до нього.
Крім того, зі складних порід, які краще не заводити, якщо Ви не впевнені, що зможете їх видресувати, можна назвати такі породи як:
- алабай (середньоазіатська вівчарка);
- маламут;
- московська сторожова;
- мастиф;
- бультер’єр.
Нагадаємо, 10 листопада Кабмін прийняв постанову, згідно з якою власникам небезпечних собак разом із реєстрацією тварин необхідно підписати договір, відповідно до якого їм доведеться відповідати за собак, якщо вони завдадуть шкоди іншій людині.
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