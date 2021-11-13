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Ніколи не заводіть таких собак: названо перелік найнебезпечніших

Автор
Тетяна Веремєєва
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Японська тоса потрапила до списку найнебезпечніших порід
Японська тоса потрапила до списку найнебезпечніших порід

Багато порід за своєю природою схильні до агресії, непослуху та лідерства.

Недарма кажуть, що собака — друг людини, оскільки улюбленця більш відданішого важко знайти. Однак далеко не всі породи можуть бути такими.

Є ряд видів собак, які генетично схильні до домінування та агресії, а тому можуть просто не вжитися у сім’ї.

Зокрема, у Британії та багатьох інших країнах заборонено чотири породи, господарі яких нестимуть кримінальну відповідальність, якщо їхня поведінка вийде з-під контролю.

Це стосується таких порід як:

  • пітбультер’єр;
  • японська тоса;
  • аргентинський дог;
  • бразильська філа.
Пітбультер’єр
Пітбультер’єр

В Україні ж є список із цілих 40 порід, які вважаються небезпечними, і вищезгадані чотири теж входять до нього.

Крім того, зі складних порід, які краще не заводити, якщо Ви не впевнені, що зможете їх видресувати, можна назвати такі породи як:

  • алабай (середньоазіатська вівчарка);
  • маламут;
  • московська сторожова;
  • мастиф;
  • бультер’єр.
Мастиф
Мастиф
Московська сторожова
Московська сторожова

Нагадаємо, 10 листопада Кабмін прийняв постанову, згідно з якою власникам небезпечних собак разом із реєстрацією тварин необхідно підписати договір, відповідно до якого їм доведеться відповідати за собак, якщо вони завдадуть шкоди іншій людині.

Теги:
#Велика Британія #Закон #Собаки #Небезпечні породи собак
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