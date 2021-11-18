Умер генерал, руководивший Сухопутными войсками в начале войны на Донбассе

Генерал руководил Сухопутными войсками в первые годы войны на Донбассе.

Скончался бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Анатолий Пушняков.

Об этом сообщается на странице в Facebook Сухопутных войск 17 ноября.

В сообщении сказано, что Пушняков Анатолий Савватьевич руководил Сухопутными войсками ВСУ в начале военного конфликта на Донбассе. Был кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

Командование и личный состав Сухопутных войск выражает соболезнования и разделяет горечь потери с семьей и близкими умершего.

Биография

Генерал Пушняков — полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого (I степени — 2015, II степени — 2013, III степени — 2005). Родился 3 марта 1954 года в поселке Кодыма Одесской области. В 1975 окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1987 — Военную академию бронетанковых войск им. Малиновского, в 2000 — Национальную академию обороны Украины.

Служил в Афганистане. В 2005 году занимал должность командира украинского миротворческого контингента в Ираке. С мая 2014 по январь 2016 — командующий Сухопутными войсками. Уволился в январе 2016 по собственному рапорту.

Напомним, 10 ноября стало известно о смерти ветерана АТО и защитника Донецкого аэропорта Владимира Клепача. А 9 ноября погиб водитель и волонтер гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ "Эвакуация 200" Геннадий Писаренко.