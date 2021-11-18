Рус

Помер генерал, який керував Сухопутними військами на початку війни на Донбасі

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
235
Анатолій Пушняков Новина оновлена 18 листопада 2021, 07:38
Анатолій Пушняков

Генерал керував Сухопутними військами у перші роки війни на Донбасі.

Помер колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Пушняков.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Сухопутних військ 17 листопада.

У повідомленні сказано, що Пушняков Анатолій Саватієвич керував Сухопутними військами ЗСУ на початку військового конфлікту на Донбасі. Був кавалером ордена Богдана Хмельницького.

Командування та особовий склад Сухопутних військ висловлює співчуття та розділяє гіркоту втрати з родиною та близькими померлого.

Біографія

Генерал Пушняков — повний лицар ордена Богдана Хмельницького (І ступеня — 2015, ІІ ступеня — 2013, ІІІ ступеня — 2005). Народився 3 березня 1954 року у селищі Кодима Одеської області. 1975 закінчив Харківське вище танкове командне училище, 1987 — Військову академію бронетанкових військ ім. Малиновського, 2000 — Національну академію оборони України.

Служив у Афганістані. 2005 року обіймав посаду командира українського миротворчого контингенту в Іраку. З травня 2014 по січень 2016 — командувач Сухопутних військ. Звільнився у січні 2016 року за власним рапортом.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про смерть ветерана АТО та захисника Донецького аеропорту Володимира Клепача. А 9 листопада загинув водій та волонтер гуманітарного проекту Управління цивільно-військової співпраці ЗСУ "Евакуація 200" Геннадій Писаренко.

Теги:
#Донбас #Сухопутні війська #Сухопутні сили #ЗСУ
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Інтерв'ю
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)
Дата публікації
Категорія
Проект закону не вигідний насамперед Ахметову
Через Ахметова у Раді немає голосів за гучний "ресурсний" законопроект 5600 — джерела
Дата публікації
Категорія
Кадри затримання "вагнерівців" у Білорусі, 2020 рік.
Bellingcat опублікував розслідування про зрив операції із затримання "вагнерівців": головне
Дата публікації
Категорія
ПВК "Вагнера"
Відкласти захоплення "вагнерівців" попросив особисто Єрмак — розслідування Bellingcat
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін та Сергій Шойгу
Путін на межі істерики: навіщо РФ накопичує війська на кордоні з Україною