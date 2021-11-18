Помер генерал, який керував Сухопутними військами на початку війни на Донбасі

Генерал керував Сухопутними військами у перші роки війни на Донбасі.

Помер колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Пушняков.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Сухопутних військ 17 листопада.

У повідомленні сказано, що Пушняков Анатолій Саватієвич керував Сухопутними військами ЗСУ на початку військового конфлікту на Донбасі. Був кавалером ордена Богдана Хмельницького.

Командування та особовий склад Сухопутних військ висловлює співчуття та розділяє гіркоту втрати з родиною та близькими померлого.

Біографія

Генерал Пушняков — повний лицар ордена Богдана Хмельницького (І ступеня — 2015, ІІ ступеня — 2013, ІІІ ступеня — 2005). Народився 3 березня 1954 року у селищі Кодима Одеської області. 1975 закінчив Харківське вище танкове командне училище, 1987 — Військову академію бронетанкових військ ім. Малиновського, 2000 — Національну академію оборони України.

Служив у Афганістані. 2005 року обіймав посаду командира українського миротворчого контингенту в Іраку. З травня 2014 по січень 2016 — командувач Сухопутних військ. Звільнився у січні 2016 року за власним рапортом.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про смерть ветерана АТО та захисника Донецького аеропорту Володимира Клепача. А 9 листопада загинув водій та волонтер гуманітарного проекту Управління цивільно-військової співпраці ЗСУ "Евакуація 200" Геннадій Писаренко.